Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı! Chelsea'ye 3.5 milyon Euro ödenecek...

Fenerbahçe, Mich Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaşamaya varıldığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet transferini noktalamış oldu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.

Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."

"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Batshuayi: "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada olmak beni fazlasıyla iyi hissettiriyor. Çok iyi karşılandım. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak"

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