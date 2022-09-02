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Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı! Chelsea'ye 3.5 milyon Euro ödenecek...

02.09.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Mich Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaşamaya varıldığını açıkladı. Batshuayi'yi bonservisiyle kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Chelsea'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Batshuayi'ye ise 3 milyon Euro yıllık ücret ödenecek. İmzayı attıktan sonra konuşan Batshuayi, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada olmak beni fazlasıyla iyi hissettiriyor. Çok iyi karşılandım. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak" dedi.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe, Mich Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaşamaya varıldığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet transferini noktalamış oldu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

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"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.
Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."

"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

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Batshuayi: "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada olmak beni fazlasıyla iyi hissettiriyor. Çok iyi karşılandım. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak"

BU VİDEO İLE DUYURDULAR

MICHY BATSHUAYI FOTOĞRAFLARI

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