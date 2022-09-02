Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı! Chelsea'ye 3.5 milyon Euro ödenecek...

Fenerbahçe, Mich Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaşamaya varıldığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet transferini noktalamış oldu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.
Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."
Batshuayi: "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada olmak beni fazlasıyla iyi hissettiriyor. Çok iyi karşılandım. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak"
Ailemize hoş geldin Michy Batshuayi! ???????? pic.twitter.com/g6O3uM9j3n— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2022
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