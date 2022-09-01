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Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

01.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce görülmemiş bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağladı. Ronaldo'nun Avrupa'da başka bir takımla anlaşmaması halinde bu transfer ciddi boyutlara geçecek.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'de forvet transferi için hazırlıklar devam ederken olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertlilerde dünyayı ayağa kaldıracak cinsten bir olay yaşandı.

RONALDO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, vatandaşı Ronaldo ile görüşerek sarı-lacivertli kulübe gelmesi için ikna etti. Bu görüşmenin ardından Ronaldo ile prensip anlaşmasına varıldı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transfer açıklanacak.

AVRUPA'DA BAŞKA BİR TAKIMA TRANSFER OLMAZSA...

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Manchester United'da beklediği performansı yakalayamayan Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Ronaldo başka bir takıma transfer olmazsa, Fenerbahçe ihtimali daha da güçlenecek.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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