Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Fenerbahçe'de forvet transferi için hazırlıklar devam ederken olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertlilerde dünyayı ayağa kaldıracak cinsten bir olay yaşandı.

RONALDO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, vatandaşı Ronaldo ile görüşerek sarı-lacivertli kulübe gelmesi için ikna etti. Bu görüşmenin ardından Ronaldo ile prensip anlaşmasına varıldı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transfer açıklanacak.

AVRUPA'DA BAŞKA BİR TAKIMA TRANSFER OLMAZSA...

Manchester United'da beklediği performansı yakalayamayan Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Ronaldo başka bir takıma transfer olmazsa, Fenerbahçe ihtimali daha da güçlenecek.