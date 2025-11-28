Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum!

"1 PUAN FENA DEĞİL"

Engin Velel: "Daha kaliteli bir takım olmamıza rağmen beklediğimden iyi bir rakip vardı. Bu kadar eksiğe ve maç hikayesine rağmen, G.Saray'ın Avrupa'da yaşadığı kötü durumdan sonra 1 puan fena değil diye düşünüyorum." [Akşam]