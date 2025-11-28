Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de alınan bu sonuç sonrası gözler Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, usta isimlerden de değerlendirmeler geldi.
İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'nin kalan maçlarda alacağı bir galibiyet, play-off biletini garantilemek için yeterli olacak. Bu açıdan bakıldığında alınan bir puan kötü değil. Ama bu tempo Galatasaray derbisine yetmez." [Takvim]
Ercan Taner: "Avrupa maçlarındaki duran toplarda uyursanız golü yersiniz. Varga’nın kafa golü göstere göstere gelmişti. Talisca, cevabı çabuk vermeseydi Fenerbahçe maçta daha da zorlanırdı." [Sözcü]
Ömer Üründül: "Bir örnek de Tedesco... Sezon başından beri vurguluyorum; çok yetenekli de olsalar fizik güçleri yeterli olmayan, devamlılıkları olmayan, pres özellikleri yetersiz kalan iki oyuncuya birden orta sahada görev vermek atletizme dönen günümüz futbolunun istediği ilkeye zıt kutup teşkil ediyor. Dün geceki Asensio-Talisca birlikteliği… Tabii ki, 15-20 dakikalık sürelerde birlikte oynayabilirler." [Sabah]
Gürcan Bilgiç: "İki takımın oyun dengesinde beraberlik normal sonuç gibi gözükse de, 10 kişi kaldıktan sonra bile kazanmanın peşine düştüler. Duran tuzağa düştü ama tüm takım peşinden geldi, intikamını kovaladı, Macarları kendi ceza alanlarında bıraktılar. Gerilimi yüksek tutup, neleri yapamayacaklarını gösterdiler. Kazanmak önemliydi, kazanmak kadar kafa tutmak da... Pazartesi öncesinde güven tazelediler." [FotoMaç]
Engin Velel: "Daha kaliteli bir takım olmamıza rağmen beklediğimden iyi bir rakip vardı. Bu kadar eksiğe ve maç hikayesine rağmen, G.Saray'ın Avrupa'da yaşadığı kötü durumdan sonra 1 puan fena değil diye düşünüyorum." [Akşam]
