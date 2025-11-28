SPOR

Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak olan Ferençvaroş karşılaşmasının yankıları sürerken usta isimlerden mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de alınan bu sonuç sonrası gözler Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, usta isimlerden de değerlendirmeler geldi.

İŞTE O YORUMLAR...
Canlı Skor

"BU TEMPO DERBİYE YETMEZ" 

Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum! G1

İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'nin kalan maçlarda alacağı bir galibiyet, play-off biletini garantilemek için yeterli olacak. Bu açıdan bakıldığında alınan bir puan kötü değil. Ama bu tempo Galatasaray derbisine yetmez." [Takvim]

"UYURSANIZ GOLÜ YERSİNİZ"

Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum! G2

Ercan Taner: "Avrupa maçlarındaki duran toplarda uyursanız golü yersiniz. Varga’nın kafa golü göstere göstere gelmişti. Talisca, cevabı çabuk vermeseydi Fenerbahçe maçta daha da zorlanırdı." [Sözcü]

"İKİSİ AYNI ANDA SAHADA OLMUYOR" 

Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum! G3

Ömer Üründül: "Bir örnek de Tedesco... Sezon başından beri vurguluyorum; çok yetenekli de olsalar fizik güçleri yeterli olmayan, devamlılıkları olmayan, pres özellikleri yetersiz kalan iki oyuncuya birden orta sahada görev vermek atletizme dönen günümüz futbolunun istediği ilkeye zıt kutup teşkil ediyor. Dün geceki Asensio-Talisca birlikteliği… Tabii ki, 15-20 dakikalık sürelerde birlikte oynayabilirler." [Sabah]

"PAZARTESİ ÖNCESİ GÜVEN TAZELEDİ" 

Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum! G4

Gürcan Bilgiç: "İki takımın oyun dengesinde beraberlik normal sonuç gibi gözükse de, 10 kişi kaldıktan sonra bile kazanmanın peşine düştüler. Duran tuzağa düştü ama tüm takım peşinden geldi, intikamını kovaladı, Macarları kendi ceza alanlarında bıraktılar. Gerilimi yüksek tutup, neleri yapamayacaklarını gösterdiler. Kazanmak önemliydi, kazanmak kadar kafa tutmak da... Pazartesi öncesinde güven tazelediler." [FotoMaç]

"1 PUAN FENA DEĞİL" 

Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası Galatasaray derbisi için olay yorum! G5

Engin Velel: "Daha kaliteli bir takım olmamıza rağmen beklediğimden iyi bir rakip vardı. Bu kadar eksiğe ve maç hikayesine rağmen, G.Saray'ın Avrupa'da yaşadığı kötü durumdan sonra 1 puan fena değil diye düşünüyorum." [Akşam]

