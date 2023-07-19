Fenerbahçe'de aynı anda 11 ayrılık birden! İsmail Kartal yönetime listeyi verdi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro revizyonu yaşanacak. Performansını beğenmediği oyuncuların gözünün yaşına bakmayan İsmail Kartal, Ali Koç ve transfer heyetine gitmesi gereken futbolcuların isimlerini verdi.
Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon olmayı kafasına koyan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yararlı olmayacak oyuncularla yolları ayırıp, yerlerine daha faydalı isimler almak istiyor.
Fenerbahçe, 11 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Attila Szalai
Willian Arao
Diego Rossi
Altay Bayındır
Joao Pedro
Serdar Dursun
Joshua King
Nazım Sangare
Osayi-Samuel
Gustavo Henrique
Michy Batshuayi