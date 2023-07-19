Fenerbahçe'de aynı anda 11 ayrılık birden! İsmail Kartal yönetime listeyi verdi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro revizyonu yaşanacak. Performansını beğenmediği oyuncuların gözünün yaşına bakmayan İsmail Kartal, Ali Koç ve transfer heyetine gitmesi gereken futbolcuların isimlerini verdi.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon olmayı kafasına koyan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yararlı olmayacak oyuncularla yolları ayırıp, yerlerine daha faydalı isimler almak istiyor.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN LİSTESİ

Fenerbahçe, 11 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Attila Szalai

Willian Arao

Diego Rossi

Altay Bayındır

Joao Pedro

Serdar Dursun

Joshua King

Nazım Sangare

Osayi-Samuel

Gustavo Henrique

Michy Batshuayi