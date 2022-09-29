Fenerbahçe'de ayrılan ayrılana! Belözoğlu'nun prensiydi... Takımdan gönderiliyor

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli ekibin hem ligde hem de Avrupa'da aldığı sonuçlar taraftarın yüzünü güldürürken, transfer döneminde kadroya katılan isimler de Fenerbahçe destekçilerini oldukça mutlu etmişti.

NOVAK'A VEDA EDİLDİ

Yapılan birçok transfer sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılırken, son isim Trabzonspor'dan 2020 yılında kadroya katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Çek oyuncu Filip Novak olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı BAE ekiplerinden Al-Jazira'nın yolunu tutmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'de Novak'ın ardından bir ismin daha kısa süre içerisinde takıma veda etmesi beklenirken, yeni takımının da netleştiği iddia edildi.

O DA BAE YOLCUSU!

2020 yılında kadroya katılan bir diğer isim de Mauricio Lemos olurken, Uruguaylı savunmacının da kaderi Novak'ı izleyecek gibi duruyor. Belözoğlu döneminde kadroya katılan ve o dönemde de tartışılan Lemos'un sarı-lacivertliler'e veda etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Mauricio Lemos'un da Novak gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

1 HAFTA KALA AYRILIYOR!

Fenerbahçe'ye faturası 4 milyon 50 bin euro olan Uruguaylı savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala ülkenin yolunu tutuyor. Filip Novak'ı yine BAE ekiplerinden Al Jazira'ya gönderen Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da FC Baniyas'a satmaya hazırlandığı iddia edildi. Kadrosunda sadece 3 tane stoper bulunduran Arap temsilcisi, iddiaya göre 26 yaşındaki stoperin transferi için devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE İZİN VERECEK

Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarması beklenmezken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi kapanmadan Fenerbahçe'nin işi bitirmek istediği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ne vasat bir başlangıç yapan FC Baniyas, 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak kendisine 9. sırada yer buldu.