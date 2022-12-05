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Fenerbahçe'de beklenmedik Serdar Dursun gelişmesi! Jorge Jesus'a resti çekmişti, olanlar oldu

05.12.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu hedefine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de bazı isimlerle yolların ayrılması gündemde. Bu isimlerden olan ve beklediği forma şansını bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı planlayan Serdar Dursun için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan ve takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu Serdar Dursun için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AYRILIĞI KAFASINA KOYMUŞTU!

AYRILIĞI KAFASINA KOYMUŞTU!

Joao Pedro'nun yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası 31 yaşındaki Dursun'un takımda kalma olasılığı artarken, golcü oyuncunun . Düzenli forma giyememesi sebebiyle ayrılık kararı alan tecrübeli isim, Süper Lig'den aldığı teklifleri reddederek rotasını Almanya olarak belirlemişti.

SON KARAR JESUS'UN!

SON KARAR JESUS'UN!

Serdar Dursun'un yaşanan gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertlilerde devam etme olasılığı doğarken Jorge Jesus'un oyuncuyla ilgili kesin kararını henüz vermediği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düşmüştü. 2022-23'te Fenerbahçe formasıyla toplam 12 maça çıkan Serdar Dursun 2 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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