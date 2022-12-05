Fenerbahçe'de beklenmedik Serdar Dursun gelişmesi! Jorge Jesus'a resti çekmişti, olanlar oldu

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan ve takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu Serdar Dursun için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Joao Pedro'nun yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası 31 yaşındaki Dursun'un takımda kalma olasılığı artarken, golcü oyuncunun . Düzenli forma giyememesi sebebiyle ayrılık kararı alan tecrübeli isim, Süper Lig'den aldığı teklifleri reddederek rotasını Almanya olarak belirlemişti.
Serdar Dursun'un yaşanan gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertlilerde devam etme olasılığı doğarken Jorge Jesus'un oyuncuyla ilgili kesin kararını henüz vermediği belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düşmüştü. 2022-23'te Fenerbahçe formasıyla toplam 12 maça çıkan Serdar Dursun 2 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.