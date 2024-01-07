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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den muhteşem füze! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, 'Kadıköy'den vurdu'

07.01.2024 16:22 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Cengiz Ünder attığı golle izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Sarı-Lacivertliler olurken, maçın henüz 6. dakikasın rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı.

CENGİZ ÜNDER'DEN MÜTHİŞ GOL

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İsmail'in pasında sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder kaleyi karşısına alır almaz çok uzaklardan bekletmeden şutunu çekti ve kaleci Alp Arda'yı avlamayı başarırken, büyük alkış toplarken, 'Kadıköy'den vurdu' paylaşımları yapıldı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN İKİNCİ GOLÜ

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Cengiz Ünder bu golüyle Süper lig kariyerinde ceza sahası dışından 2. golünü kaydetmeyi başardı. Başarılı oyuncu daha önce Başakşehir formasıyla 2016 yılında Alanyaspor'a ceza sahası dışından gol atmayı başarmıştı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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