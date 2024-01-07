Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den muhteşem füze! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, 'Kadıköy'den vurdu'

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Sarı-Lacivertliler olurken, maçın henüz 6. dakikasın rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı.
İsmail'in pasında sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder kaleyi karşısına alır almaz çok uzaklardan bekletmeden şutunu çekti ve kaleci Alp Arda'yı avlamayı başarırken, büyük alkış toplarken, 'Kadıköy'den vurdu' paylaşımları yapıldı.
Cengiz Ünder bu golüyle Süper lig kariyerinde ceza sahası dışından 2. golünü kaydetmeyi başardı. Başarılı oyuncu daha önce Başakşehir formasıyla 2016 yılında Alanyaspor'a ceza sahası dışından gol atmayı başarmıştı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)