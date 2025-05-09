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Fenerbahçe'de çok konuşulacak olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi, takım arkadaşları zor sakinleştirdi

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de ilk yarının son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Talisca, Tadic'e kendisine pas atmadığı gerekçesiyle tepki gösterirken ikili sahada bir anda tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk yarının son dakikalarına gelinirken çok konuşulacak bir olay yaşandı.

TALISCA'DAN TADIC'E TEPKİ

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Fenerbahçe'nin Tadic ile geliştirdiği bir atağın ardından Anderson Talisca kendisine pas atılmadığı gerekçesiyle arkadaşına tepki gösterdi.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

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Talisca'nın bu çıkışı sonrası adeta çılgına dönen Dusan Tadic, Talisca'nın üzerine yürürken takım arkadaşları araya girdi.

İkili arasında tansiyon bir anda yükselirken karşılaşmanın hakemi Tadic'i yanına çağırıp sakin olması yönünde uyarıda bulundu.

DEVRE ARASINDA BARIŞTILAR

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Soyunma odasına giderken ise ikilinin birbirine sarıldığı bir kare paylaşılırken barış sağlandığı görüldü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe tadic talisca
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