Fenerbahçe'de çok konuşulacak olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi, takım arkadaşları zor sakinleştirdi

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk yarının son dakikalarına gelinirken çok konuşulacak bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'nin Tadic ile geliştirdiği bir atağın ardından Anderson Talisca kendisine pas atılmadığı gerekçesiyle arkadaşına tepki gösterdi.
Talisca'nın bu çıkışı sonrası adeta çılgına dönen Dusan Tadic, Talisca'nın üzerine yürürken takım arkadaşları araya girdi.
İkili arasında tansiyon bir anda yükselirken karşılaşmanın hakemi Tadic'i yanına çağırıp sakin olması yönünde uyarıda bulundu.
Soyunma odasına giderken ise ikilinin birbirine sarıldığı bir kare paylaşılırken barış sağlandığı görüldü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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