Fenerbahçe'de çok konuşulacak olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi, takım arkadaşları zor sakinleştirdi

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk yarının son dakikalarına gelinirken çok konuşulacak bir olay yaşandı.

TALISCA'DAN TADIC'E TEPKİ

Fenerbahçe'nin Tadic ile geliştirdiği bir atağın ardından Anderson Talisca kendisine pas atılmadığı gerekçesiyle arkadaşına tepki gösterdi.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Talisca'nın bu çıkışı sonrası adeta çılgına dönen Dusan Tadic, Talisca'nın üzerine yürürken takım arkadaşları araya girdi.

İkili arasında tansiyon bir anda yükselirken karşılaşmanın hakemi Tadic'i yanına çağırıp sakin olması yönünde uyarıda bulundu.

DEVRE ARASINDA BARIŞTILAR

Soyunma odasına giderken ise ikilinin birbirine sarıldığı bir kare paylaşılırken barış sağlandığı görüldü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)