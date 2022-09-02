SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

02.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe için Cristiano Ronaldo iddiasının ortaya atılmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Sadece sarı-lacivertli taraftarlar değil, tüm Türk futbolseverlerin Twitter'da binlerce paylaşım yaptığı bu olay, gündemin ana maddesi haline geldi. Esprili paylaşımlarla o ana damga vuran taraftarların paylaştığı videolar, bir gün içinde milyonlarca izlendi.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddiasının ardından ortalık yangın yerine döndü. Taraftarların inanmadığı ve sosyal medyada espriler yaptığı bu olay kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından beğenildi.

FENERBAHÇE TOKEN'İN DEĞERİ ARTTI

Fenerbahçe ve Ronaldo iddiası o kadar büyüdü ki, kısa süre içinde 150 binin üzerinde tweet atıldı. Fenerbahçe Token'in değeri kısa süre içinde yüzde 20 fırladı.

İŞTE BAZI PAYLAŞIMLAR...

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

BATSHUAYI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

FbpzXQTX0AssJtH

Fenerbahçe, Chelsea’den Michy Batshuayi’yi transfer etti. Sarı-Lacivertliler Belçikalı golcü için Chelsea ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Belçikalı golcüyü taşıyan özel jet İstanbul'a geldi.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo fenerbahçe funda paylaşım 10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Icardi'den F.Bahçe'ye yanıt! İşte geliş tarihi

Icardi'den F.Bahçe'ye yanıt! İşte geliş tarihi

F.Bahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!

F.Bahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!

İşte Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

İşte Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

Saatler önce paylaştı! "Veda mesajı mı?"

Saatler önce paylaştı! "Veda mesajı mı?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.