Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddiasının ardından ortalık yangın yerine döndü. Taraftarların inanmadığı ve sosyal medyada espriler yaptığı bu olay kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından beğenildi.

FENERBAHÇE TOKEN'İN DEĞERİ ARTTI

Fenerbahçe ve Ronaldo iddiası o kadar büyüdü ki, kısa süre içinde 150 binin üzerinde tweet atıldı. Fenerbahçe Token'in değeri kısa süre içinde yüzde 20 fırladı.

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BATSHUAYI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Chelsea’den Michy Batshuayi’yi transfer etti. Sarı-Lacivertliler Belçikalı golcü için Chelsea ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Belçikalı golcüyü taşıyan özel jet İstanbul'a geldi.