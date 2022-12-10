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Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası! Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'ye Jorge Jesus da katıldı!

10.12.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yoğun bir tempoda hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösteriyor. İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Salernitana'yı konuk eden sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Antalya kampını tamamladı. Maçtaki 3. golü penaltıdan kaydeden Michy Batshuayi'nin Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş gol sevincine Mert Hakan Yandaş ve Jorge Jesus da eşlik etti.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verilmiş ve Fenerbahçe, sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdürmek amacıyla Antalya kampı düzenlemişti. Buradaki son hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelen sarı - lacivertliler, müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE RONALDO FIRTINASI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve 90+2. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

CRISTIANO RONALDO SEVİNCİ

CRISTIANO RONALDO SEVİNCİ

Takımının 3. golünü penaltıdan atan Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ile birlikte Critsiano Ronaldo'yla özdeşleşmiş olan sevinci yaptı.

JORGE JESUS DA KATILDI

JORGE JESUS DA KATILDI

İkilinin bu sevincine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da katıldı ve tecrübeli hoca tebessüm ederek aynı hareketi yaptı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ve Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun adı, Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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