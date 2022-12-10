Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası! Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'ye Jorge Jesus da katıldı!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verilmiş ve Fenerbahçe, sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdürmek amacıyla Antalya kampı düzenlemişti. Buradaki son hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelen sarı - lacivertliler, müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve 90+2. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
Takımının 3. golünü penaltıdan atan Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ile birlikte Critsiano Ronaldo'yla özdeşleşmiş olan sevinci yaptı.
İkilinin bu sevincine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da katıldı ve tecrübeli hoca tebessüm ederek aynı hareketi yaptı.
Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ve Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun adı, Fenerbahçe ile de anılmıştı.