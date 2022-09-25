Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! Sözleşmesi feshedildi...

Fenerbahçe'de devre arasına bile gelmeden ilk ayrılık yaşandı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un planları arasında kesinlikle yer almayan Lemos'un sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Uruguaylı stoper ise bu fesih görüşmelerinde problem çıkarttı.

BİR ŞARTLA GİDERİM: ALACAKLARIMI VERİN

Lemos'un ise Fenerbahçe yönetimine tek şartla takımdan ayrılacağını iletmesi işleri durma noktasına getirdi. Bu sezonki alacaklarının tamamının ödenmesi halinde sözleşmesini problemsiz olarka feshedilmesini kabul eden Lemos'a sarı-lacivertli yönetimden şimdilik onay çıkmadı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu görüşmeleri yapmak için Lemos'un menajerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, pazarlıkların sonucunda anlaşıp Lemos ile kesin olarak yolları ayırmayı planlıyor. Jorge Jesus'un sezon sonuna kadar oynatmayı düşünmediği Uruguaylı stoper ise şimdiden kendine yeni takım arayışlarına başladı.