Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası olay yaratan iddia! Altay Bayındır ile ilgili ortaya atılan sözler sosyal medyayı karıştırdı...

"KENDİNE HAS BİR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI"

"Buna karşın F.Bahçe'nin kendine has bir oyun üstünlüğü vardı. Bu oyun, Fenerbahçe'yi bu zamana kadar getirdi. Peki neydi o oyun? Savunma ister 3'lü ister 4'lü olsun öne çıkar. Arkada oluşan boş alanı kapatmak için de önde baskı yapılır. Rakibin, kendi savunma arkanıza sarkmaması için hazırlık pası yaptırmamanız lazım. Bu oyunu bu zamana kadar Rennes dışında çözen olmamıştı."