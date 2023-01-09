Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası olay yaratan iddia! Altay Bayındır ile ilgili ortaya atılan sözler sosyal medyayı karıştırdı...

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı. Eleştiri okları Jorge Jesus'a yönelince VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den olay yaratan bir iddia geldi.
"G.Saray'ın kadro kalitesi senden iyi. Bire bir eşleşmede kritik tüm pozisyonlarda, misal kaleci - 8 numara ve santrafor Galatasaray daha klas oyunculara sahip. Ki bu zamana kadar genel olarak sarı-kırmızılıları zirveye çıkaran bir kaç özel maç hariç oyun kalitesinden ziyade kadro kalitesiydi."
"Buna karşın F.Bahçe'nin kendine has bir oyun üstünlüğü vardı. Bu oyun, Fenerbahçe'yi bu zamana kadar getirdi. Peki neydi o oyun? Savunma ister 3'lü ister 4'lü olsun öne çıkar. Arkada oluşan boş alanı kapatmak için de önde baskı yapılır. Rakibin, kendi savunma arkanıza sarkmaması için hazırlık pası yaptırmamanız lazım. Bu oyunu bu zamana kadar Rennes dışında çözen olmamıştı."
"Peki böylesi bir durum varsa sizin teknik adamınız ne yapar? Sürpriz yapmalı. "Benim senin yapabileceklerinden haberim var ama sana da sürprizim var" demeliydi. JJ bunları demiyor."
"Aldırdığı Gustavo ile de Arda'yı bitirerek de derbilerde hep edilgen olarak da bu çöküşün başrol oyuncusudur. JJ ile ilgili en önemli problemin kafasının F.Bahçe'de olmayışı ve konsantresini kaybetmesi olduğunu söylemiştim."
"Bunu ilk defa canlı yayında açıklıyorum. Jorge Jesus, 'Altay ile işimiz zor' dedi. Bakma sen sahip çıktığına. Başkan da 'İyi kalecinin maliyeti çok yüksek' diyor."