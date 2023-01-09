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  4. Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası olay yaratan iddia! Altay Bayındır ile ilgili ortaya atılan sözler sosyal medyayı karıştırdı...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası olay yaratan iddia! Altay Bayındır ile ilgili ortaya atılan sözler sosyal medyayı karıştırdı...

09.01.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı. Galatasaray maçından sonra yorumlarda bulunan ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler'in iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı. Eleştiri okları Jorge Jesus'a yönelince VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den olay yaratan bir iddia geldi.

İŞTE O SÖZLER...

"GALATASARAY SENDEN İYİ"

"GALATASARAY SENDEN İYİ"

"G.Saray'ın kadro kalitesi senden iyi. Bire bir eşleşmede kritik tüm pozisyonlarda, misal kaleci - 8 numara ve santrafor Galatasaray daha klas oyunculara sahip. Ki bu zamana kadar genel olarak sarı-kırmızılıları zirveye çıkaran bir kaç özel maç hariç oyun kalitesinden ziyade kadro kalitesiydi."

"KENDİNE HAS BİR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI"

"KENDİNE HAS BİR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI"

"Buna karşın F.Bahçe'nin kendine has bir oyun üstünlüğü vardı. Bu oyun, Fenerbahçe'yi bu zamana kadar getirdi. Peki neydi o oyun? Savunma ister 3'lü ister 4'lü olsun öne çıkar. Arkada oluşan boş alanı kapatmak için de önde baskı yapılır. Rakibin, kendi savunma arkanıza sarkmaması için hazırlık pası yaptırmamanız lazım. Bu oyunu bu zamana kadar Rennes dışında çözen olmamıştı."

"JORGE JESUS BUNLARI DİYEMİYOR"

"JORGE JESUS BUNLARI DİYEMİYOR"

"Peki böylesi bir durum varsa sizin teknik adamınız ne yapar? Sürpriz yapmalı. "Benim senin yapabileceklerinden haberim var ama sana da sürprizim var" demeliydi. JJ bunları demiyor."

"GUSTAVO İLE ARDA'YI BİTİREREK...''

"GUSTAVO İLE ARDA'YI BİTİREREK...''

"Aldırdığı Gustavo ile de Arda'yı bitirerek de derbilerde hep edilgen olarak da bu çöküşün başrol oyuncusudur. JJ ile ilgili en önemli problemin kafasının F.Bahçe'de olmayışı ve konsantresini kaybetmesi olduğunu söylemiştim."

OLAY İDDİA!

OLAY İDDİA!

"Bunu ilk defa canlı yayında açıklıyorum. Jorge Jesus, 'Altay ile işimiz zor' dedi. Bakma sen sahip çıktığına. Başkan da 'İyi kalecinin maliyeti çok yüksek' diyor."

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