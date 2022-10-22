Fenerbahçe'de istenmemişti, Almanya'yı sallamaya devam ediyor! Mergim Berisha şov yaptı ama Leipzig son dakikada geri döndü...

Almanya Bundesliga'nın 11. haftası müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Augsburg'un RB Leipzig'i konuk ettiği müsabakada adeta gol yağmuru yaşandı. WWK Arena'da oynanan karşılaşma, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
AUGSBURG - LEIPZIG MAÇI
Ev sahibi Augsburg'un gollerini 34. dakikada penaltıdan Mergim Berisha, 51. dakikada Ermedin Demirovic ve 64. dakikada Ruben Vargas kaydetti. Leipzig'in sayıları ise 73. dakikada Andre Silva, 89. dakikada Nkunku ve 90. dakikada Novoa Ramos'tan geldi.
Augsburg'da Iago, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Augsburg, 14 puanla 12. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Leipzig ise 16 puanla 9. sırada yer buldu.
Leipzig, gelecek hafta Leverkusen'i konuk edecek. Augsburg ise Stuttgart deplasmanına gidecek.
AUGSBURG'DA MERGIM BERISHA ŞOV
Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.