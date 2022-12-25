SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler! ''Hocanın aklı Brezilya Milli Takımı'nda!''

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler! ''Hocanın aklı Brezilya Milli Takımı'nda!''

25.12.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin kalesine 90 dakika boyunca isabetli şut atamayan sarı-lacivertlilerde hedef tahtasında Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus vardı. Spor yorumcuları tarafından eleştirilen Jesus için ortaya atılan iddialar ise sosyal medyada gündem olmuş durumda...

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe, 57'nci dakikada 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerin sahada bir kişi eksik kalmasının ardından bordo-mavililer ilk golünü 61'inci dakikada buldu. Bordo-mavililer baskılı oyununu sürdürerek mücadelenin son anlarında 2'nci golünü bularak sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

ÜST ÜSTE İLK KEZ 2 MAÇ KAYBETTİ

ÜST ÜSTE İLK KEZ 2 MAÇ KAYBETTİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon üst üste 2 maçtan mağlup ayrıldı. Lige Jesus yönetiminde iyi bir performans ile başlayan Fenerbahçe, 29 puanla liderliğini sürdürürken, 14'üncü haftada Giresunspor'a sahasında 2-1 yenildi. Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarında üstün başarı gösteren sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

ERMAN TOROĞLU-FOTOMAÇ

ERMAN TOROĞLU-FOTOMAÇ

"Dünya Kupası'na girmeden önce Fenerbahçe araya yenilerek girmişti. Yine eksik kalmıştı. Fakat daha iyi mücadele ediyorlardı. Dün geceki Fenerbahçe kendi futbolunu oynamadı. İki yarı iki takım da birbirlerine yoklama macunu attılar. Ortaya kötü futbol çıktı. Haliyle skor da kötüydü. İkinci yarı Trabzonspor biraz istekli başladı. Beraberlik de yaramıyordu ona... Hele mağlubiyet hiç yaramayacaktı. İlk yarıdaki görülen sarı kartlar, aslında teknik adamlar için uyarı niteliğindeydi. Ama Jesus bu konuda geç kaldı. O geç kaldı, takımı da eksik kaldı. Ondan sonra ipler olduğu gibi Trabzonspor'un eline geçti."

GÜRCAN BİLGİÇ-FOTOMAÇ

GÜRCAN BİLGİÇ-FOTOMAÇ

"10 kişi kalıp, yenik duruma da düşerseniz, ne yaparsınız? Jesus'un zamanı başladı o zaman. Enerjisi yüksek, taraftarını ve hakem yorumun arkasına almış bir takıma karşı, hem oyunu dengeleyip, hem de skoru bulmak zorundasınız. Forvet alıp, orta saha soktu Jesus. İlk bakışta mantıklı… Sonrasında İrfan Can'ı kenara çekip, bire birde etkili oyuncularına yönelmesi, ofansif tercihlerle hamle yapmak istemesi ise eski bir ezber… Topu kullanacak oyuncuları yerine, pastan veya kontrolden vazgeçip, tek anın peşine düşmesi… Bunlar olacak… Trabzonspor bu galibiyet ile tekrar zirvenin paydaşı oldu. Fenerbahçe yine 10 kişi kaldı, yine kaybetti. Başka türlü olmuyor zaten… Ligin hikayesinde yeni bir bölüm açıldı sadece. Heyecanı veren Fenerbahçe, istediği zaman alan da O olacak…"

JESUS İÇİN OLAY İDDİA!

JESUS İÇİN OLAY İDDİA!

VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Jorge Jesus, büyük maçlarda çözülmeye başladı. Jorge Jesus’u bu yüzden sevmedik. Vasatizm gömleğini yırttığı için sevdik. Trabzonspor deplasmanına gidip ‘Oyunu tutayım’ deme diye sevdik."

a64a0d7c712fd4663ec3b979d9e15806

a64a0d7c712fd4663ec3b979d9e15806

Serdar Ali Çelikler: "Okan Buruk'un ikinci planı var. Jorge Jesus’un bir başka sürprizi yok. İkinci bir plana daha ihtiyacı var. O konuda da bir gelişim görmeliyiz. Jesus, oyun okumada da eksik. Jorge Jesus'a olan sevgi ve güven anlamsız ve nedensiz bir "rahat yeneriz" havası oluşturuyor ancak F.Bahçe'nin "rahat yendiği" bir tane üst seviye maç yok."

Bu sözlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Jorge Jesus için, ''Hocanın aklı Brezilya'da'' şeklinde yorumlar yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig dolar borsa 10 trabzonspor, süper li portekizli

En Çok Okunan Haberler

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı

Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Maç sonunda ağır sözler! "Futbol bilgisi yok!"

Maç sonunda ağır sözler! "Futbol bilgisi yok!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.