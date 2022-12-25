Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler! ''Hocanın aklı Brezilya Milli Takımı'nda!''

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe, 57'nci dakikada 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerin sahada bir kişi eksik kalmasının ardından bordo-mavililer ilk golünü 61'inci dakikada buldu. Bordo-mavililer baskılı oyununu sürdürerek mücadelenin son anlarında 2'nci golünü bularak sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon üst üste 2 maçtan mağlup ayrıldı. Lige Jesus yönetiminde iyi bir performans ile başlayan Fenerbahçe, 29 puanla liderliğini sürdürürken, 14'üncü haftada Giresunspor'a sahasında 2-1 yenildi. Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarında üstün başarı gösteren sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
"Dünya Kupası'na girmeden önce Fenerbahçe araya yenilerek girmişti. Yine eksik kalmıştı. Fakat daha iyi mücadele ediyorlardı. Dün geceki Fenerbahçe kendi futbolunu oynamadı. İki yarı iki takım da birbirlerine yoklama macunu attılar. Ortaya kötü futbol çıktı. Haliyle skor da kötüydü. İkinci yarı Trabzonspor biraz istekli başladı. Beraberlik de yaramıyordu ona... Hele mağlubiyet hiç yaramayacaktı. İlk yarıdaki görülen sarı kartlar, aslında teknik adamlar için uyarı niteliğindeydi. Ama Jesus bu konuda geç kaldı. O geç kaldı, takımı da eksik kaldı. Ondan sonra ipler olduğu gibi Trabzonspor'un eline geçti."
"10 kişi kalıp, yenik duruma da düşerseniz, ne yaparsınız? Jesus'un zamanı başladı o zaman. Enerjisi yüksek, taraftarını ve hakem yorumun arkasına almış bir takıma karşı, hem oyunu dengeleyip, hem de skoru bulmak zorundasınız. Forvet alıp, orta saha soktu Jesus. İlk bakışta mantıklı… Sonrasında İrfan Can'ı kenara çekip, bire birde etkili oyuncularına yönelmesi, ofansif tercihlerle hamle yapmak istemesi ise eski bir ezber… Topu kullanacak oyuncuları yerine, pastan veya kontrolden vazgeçip, tek anın peşine düşmesi… Bunlar olacak… Trabzonspor bu galibiyet ile tekrar zirvenin paydaşı oldu. Fenerbahçe yine 10 kişi kaldı, yine kaybetti. Başka türlü olmuyor zaten… Ligin hikayesinde yeni bir bölüm açıldı sadece. Heyecanı veren Fenerbahçe, istediği zaman alan da O olacak…"
VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Jorge Jesus, büyük maçlarda çözülmeye başladı. Jorge Jesus’u bu yüzden sevmedik. Vasatizm gömleğini yırttığı için sevdik. Trabzonspor deplasmanına gidip ‘Oyunu tutayım’ deme diye sevdik."
Serdar Ali Çelikler: "Okan Buruk'un ikinci planı var. Jorge Jesus’un bir başka sürprizi yok. İkinci bir plana daha ihtiyacı var. O konuda da bir gelişim görmeliyiz. Jesus, oyun okumada da eksik. Jorge Jesus'a olan sevgi ve güven anlamsız ve nedensiz bir "rahat yeneriz" havası oluşturuyor ancak F.Bahçe'nin "rahat yendiği" bir tane üst seviye maç yok."
Bu sözlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Jorge Jesus için, ''Hocanın aklı Brezilya'da'' şeklinde yorumlar yaptı.