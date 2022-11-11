Fenerbahçe'de Jorge Jesus kanunları! Futbolcular şaşkına döndü, öyle kurallar koydu ki...

Jorge Jesus ile muhteşem bir uyum yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı başarırken, Süper Lig'de de lider konumda. Portekizli çalıştırıcı gerek oyun anlayışı gerekse hırslı karakteriyle Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olmayı başarırken, tecrübeli teknik adam yalnızca saha içerisinde değil saha dışında da disipline oldukça önem veriyor.

Sarı-Lacivertli ekibin performansında Jesus'un Samandıra'da koyduğu kurallar ve takım içinde yarattığı disiplin büyük önem taşıyor. Hürriyet'in haberine göre Samandıra'da futbolcuların uyması gereken kurallar bulunuyor.

İŞTE JORGE JESUS'UN KURALLARI: