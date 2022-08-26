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Fenerbahçe'de maç sonunda ilginç görüntü! Serdar Dursun'un o hali şaşırttı

26.08.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Austria Wien'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı mücadele sonrası Serdar Dursun'un hareketi sosyal medyada gündeme oturdu. Karşılaşma sonrası takımı tribünlere çağıran sarı-lacivertli taraftarlar Serdar Dursun'un boş kaleye penaltı atmasını istedi. Bu talebi reddeden milli oyuncuya takım arkadaşları karşı çıktı. Zorla penaltı noktasına götürtülen Serdar Dursun, istemeyerek de olsa boş kaleye golü attı ve tribünlerden alkış aldı.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe-Austria Wien maçının ardından ilginç bir olay yaşandı. Serdar Dursun'un moral bozukluğu kameralara yansırken taraftar bu duruma şaşırıp kaldı.

HERKES MUTLUYKEN SERDAR DURSUN MUTSUZ...

Sosyal medyada taraftarların çok sevdiği isimlerden biri olan Serdar Dursun için maç sonunda sürpriz bir olay yaşandı. Taraftarlar, Serdar'ın boş kaleye penaltı atmasını istedi fakat milli oyuncu bu talebi reddetti. Bu durum karşısında diğer oyuncular zorla Serdar Dursun'u topun başına geçirtip golü attı. Taraftarların ve diğer oyuncuların çok eğlendiği gözlense de, Serdar Dursun'un mutsuz hali gözlerden kaçmadı.

SERDAR DURSUN'UN O ANLARI...

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