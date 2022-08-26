Fenerbahçe'de maç sonunda ilginç görüntü! Serdar Dursun'un o hali şaşırttı

Fenerbahçe-Austria Wien maçının ardından ilginç bir olay yaşandı. Serdar Dursun'un moral bozukluğu kameralara yansırken taraftar bu duruma şaşırıp kaldı.

HERKES MUTLUYKEN SERDAR DURSUN MUTSUZ...

Sosyal medyada taraftarların çok sevdiği isimlerden biri olan Serdar Dursun için maç sonunda sürpriz bir olay yaşandı. Taraftarlar, Serdar'ın boş kaleye penaltı atmasını istedi fakat milli oyuncu bu talebi reddetti. Bu durum karşısında diğer oyuncular zorla Serdar Dursun'u topun başına geçirtip golü attı. Taraftarların ve diğer oyuncuların çok eğlendiği gözlense de, Serdar Dursun'un mutsuz hali gözlerden kaçmadı.