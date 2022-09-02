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  4. Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama! Yalnızca bir taraftar gitti

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama! Yalnızca bir taraftar gitti

02.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet arayışını Batshuayi transferiyle noktalayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar ikiye bölündü. Bir bölümü Batshuayi transferini eleştirirken, bir bölümü de eleştiri yağmuruna tuttu. Golcü oyuncunun İstanbul'a geldiği anlarda yalnızca bir Fenerbahçeli taraftarının karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Fenerbahçe, Batshuayi transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Michy Batshuayi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

KARŞILAMAYA BİR TARAFTAR GİTTİ

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Michy Batshuayi'yi karşılamaya yalnızca bir Fenerbahçeli taraftarın gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Henüz maça çıkmadan eleştirilmeye başlayan Batshuayi için sosyal medyada taraftarlar ikiye bölünmüş durumda...

MICHY BATSHUAYI FOTOĞRAFLARI

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bjk de ne yaptıda fenerde ne yapacak buda ikinci guiza vakası olarak tarihe geçecek
ali koç olduğu sürece birşey beklemeyin

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