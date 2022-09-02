Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama! Yalnızca bir taraftar gitti

Fenerbahçe, Batshuayi transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Michy Batshuayi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

KARŞILAMAYA BİR TARAFTAR GİTTİ

Michy Batshuayi'yi karşılamaya yalnızca bir Fenerbahçeli taraftarın gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Henüz maça çıkmadan eleştirilmeye başlayan Batshuayi için sosyal medyada taraftarlar ikiye bölünmüş durumda...