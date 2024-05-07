Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları karıştı... En kötü senaryo! Galatasaray haftaya şampiyon olabilir!

Süper Lig'de son haftalara girilirken Fenerbahçe son 3 haftada kaybettiği 4 puanla şampiyonluk yarışında işini hayli zora sokmuş durumda.
Son oynanan Konyaspor maçında alınan 0-0'lık galibiyet Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştırsa da matematiksel olarak Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk şansı hala var.
Peki Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? işte tüm senaryolar ve kalan maçlar...
Galatasaray haftaya Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
1. ihtimal: Galatasaray Karagümrük'ten 3 puan alıp Fenerbahçe de evinde Kayseri'ye puan kaybederse Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
2. ihtimal: Galatasaray Karagümrük ile berabere kalıp Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'a yenilirse puan farkı 7'ye çıkacak ve 2 hafta kala Galatasaray şampiyon olacak.
Matematiksel olarak şampiyonluk umudu devam eden Fenerbahçe'nin ihtimalleri şöyle...
1. ihtimal: Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alması ve derbiyi kazanması... Galatasaray'ın ise 2 mağlubiyet alması durumunda...