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Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları karıştı... En kötü senaryo! Galatasaray haftaya şampiyon olabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.05.2024 11:34
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Süper Lig'de 35. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası işini zora sokarken, matematiksel olarak ihtimali halen bulunuyor. İşte tüm senaryolar...

Süper Lig'de son haftalara girilirken Fenerbahçe son 3 haftada kaybettiği 4 puanla şampiyonluk yarışında işini hayli zora sokmuş durumda.

Son oynanan Konyaspor maçında alınan 0-0'lık galibiyet Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştırsa da matematiksel olarak Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk şansı hala var.

Peki Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? işte tüm senaryolar ve kalan maçlar...


Canlı Skor

GALATASARAY HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR! 

GALATASARAY HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR! 

Galatasaray haftaya Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR! 

GALATASARAY HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR! 

1. ihtimal: Galatasaray Karagümrük'ten 3 puan alıp Fenerbahçe de evinde Kayseri'ye puan kaybederse Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

2. ihtimal: Galatasaray Karagümrük ile berabere kalıp Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'a yenilirse puan farkı 7'ye çıkacak ve 2 hafta kala Galatasaray şampiyon olacak.

FENRBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR? 

FENRBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR? 

Matematiksel olarak şampiyonluk umudu devam eden Fenerbahçe'nin ihtimalleri şöyle...

1. ihtimal: Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alması ve derbiyi kazanması... Galatasaray'ın ise 2 mağlubiyet alması durumunda...

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