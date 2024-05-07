Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları karıştı... En kötü senaryo! Galatasaray haftaya şampiyon olabilir!

Süper Lig'de son haftalara girilirken Fenerbahçe son 3 haftada kaybettiği 4 puanla şampiyonluk yarışında işini hayli zora sokmuş durumda.

Son oynanan Konyaspor maçında alınan 0-0'lık galibiyet Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştırsa da matematiksel olarak Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk şansı hala var.

Peki Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? işte tüm senaryolar ve kalan maçlar...



