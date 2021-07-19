Fenerbahçe'de transfer haftası!

Portekizli teknik adam, eldeki forvetlerin ilk kamp etabındaki performansından memnun kalmadı, bu bölgeye mutlaka takviye yapılması yönünde rapor verdi. Orta saha için Paulinho ve Marcos Antonio arasında seçim yapılması bekleniyor. Kanat forvet için ise Yarmolenko ve Arnautoviç için girişimler sürecek. Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAFTASI

Pereira en az 2 takviyenin Slovenya kampına yetişmesini istedi, yönetim gaza bastı. Portekizli teknik adam, eldeki forvetlerin ilk kamp etabındaki performansından memnun kalmadı, bu bölgeye mutlaka takviye yapılması yönünde rapor verdi. Orta saha için Paulinho ve Marcos Antonio arasında seçim yapılması bekleniyor. Kanat forvet için ise Yarmolenko ve Arnautovic için girişimler sürecek. Lazio'daki belirsizliğini koruyan idmanda taraftarın tepkisini çeken Vedat Muriç'in ardından bir isim daha listeye eklendi. Trabzonspor'un da istediği Adreas Cornelius için çalışmalar başladı.

İKİ SAMBACIDAN BİRİ GELİYOR Sarı-Lacivertliler, orta saha için ilk olarak Paulinho’yu gündemine almıştı. Yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Bonservisi elinde olan Sambacı, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı için ülkesinden Greimo’nun yaptığı teklifi geri çevirdi. Ancak yönetim, Shakhtar’lı Marcos Antonio’yu da radarına alınca, Paulinho transferi beklemeye alındı. Ukrayna ekibi ile pazarlıklar başladı.

Yönetim, yaşının henüz 21 olması nedeniyle Antonio’yu öncelikli hedef olarak belirledi. Ancak Shakhtar ile pazarlıkların uzaması halinde Fenerbahçe, ön anlaşma sağladığı Paulinho’yu İstanbul’a davet ederek imzayı attırmayı planlıyor.

YA YARMOLENKO YA DA ARNAUTOVIC Fenerbahçe’nin takviye yapmak istediği bölgelerden biri de kanat forvet. Bu pozisyon için öne çıkan iki isim var: Andriy Yarmolenko ve Marko Arnautoviç... Sarı-Lacivertliler, Yarmolenko ile el sıkıştı ancak West Ham ile pazarlıklarda beklenen ilerleme sağlanamadı. Daha önce bu transferde kolaylık sağlamaya hazır olan İngiliz ekibi, Yarmolenko için başka takımların da devreye girmesi üzerine işi yokuşa sürmeye başladı.