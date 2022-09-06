SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira geri dönüyor! Türkiye iddiası...

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira geri dönüyor! Türkiye iddiası...

06.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın kariyeri kısa sürdü. Sezon sonunda kontratı bitecek tecrübeli çalıştırıcı, Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyecek. Brezilya basınında çıkan haberde, Pereira'nın yeniden Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Corinthians macerası kısa sürecek. Kendi isteğiyle Brezilya'ya giden ve sözleşme imzalayan Preira, sezon sonunda ülkeden ayrılacak.

BREZİLYA'DA MUTLU DEĞİL

FXoTazrVUAEk-24

Yakın çevresine Brezilya'da mutlu olmadığını ifade eden Vitor Pereira, takımdan kesin olarak ayrılma kararı aldı.

AİLEVİ SEBEPLER...

c0f85293c4ae457e99259a63b31f41a7

Globo'dan yer alan habere göre; Vitor Pereira, ailevi sebeplerle Corinthians ile sözleşmesini yenilemeyecek. Vitor Pereira için Türkiye iddiaları haberin detaylarında yer aldı.

VITOR PEREIRA FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Vitor Pereira fenerbahçe aslıhan doğan sezon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...

Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.