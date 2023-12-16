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Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala Icardi'nin saçlarını kestirirken çekilen o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Sakat mı?"

16.12.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son haftalarda gol sessizliğine bürünürken, taraftar Arjantinli yıldızdan özellikle Fenerbahçe mücadelesinde büyük beklenti içerisindeyken, kritik maça kısa bir süre kala Icardi'nin sosyal medyaya düşen görüntüsü gündem oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi son maçlarda gol bulmakta zorlanırken, zaman zaman taraftarların eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.

Yıldız oyuncu son 10 maçta 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydetmeyi başarırken, bu performansına rağmen Sarı-Kırmızılılar kendisinden büyük beklenti içerisinde.

TARAFTARI KORKUTAN FOTOĞRAF

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Özellikle 18. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala, taraftar bu dev karşılaşmada Arjantinli yıldızdan gol ya da goller beklerken sosyal medyaya düşen bir görüntü Sarı-Kırmızılıları korkuttu.

Paylaşılan fotoğrafta son zamanlar saç stilinde sık sık değişime giden Icardi'nin saçlarını kestirdiği görülürken, sağ ayağındaki sargı 'sakat mı?' sorularının sorulmasına neden oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

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Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar birçok yorumda bulundu.

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Sakatlık son dakika galatasaray icardi son maçlar hedefi
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