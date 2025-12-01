SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, Sarı-Kırmızılılar'a müjdeli haber geldi. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta? Dev derbinin muhtemel 11'leri neler? İşte zorlu karşılaşmaya dair son gelişmeler...

Berker İşleyen

Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun sonucu en çok merak edilen mücadelesi geldi çattı. Ligin 14. hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray kazanarak liderliğini perçinlemek isterken, Fenerbahçe de alacağı 3 puan ile zirvenin yeni sahibi olmak istiyor.

Karşılaşma için artık geri sayıma geçilirken, Sarı-Kırmızılılar'a maç öncesi sevindiren bir haber geldi.

İŞTE DERBİ ÖNCESİ SON GELİŞMELER...
Canlı Skor

FENERBAHÇE'DE SON DURUM 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi G1

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Sarı-lacivertliler 4'ü Avrupa'da olmak üzere son 11 resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrılmadı.   Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.   Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi G2

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puan topladı.    Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM BELİRSİZ 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi G3

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında Galatasaray derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.   Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.   Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi G4

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak.   Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek.    Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi G5
Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da ise sarı-kırmızılı takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
