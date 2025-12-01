Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesi konuk ekibe müjdeli haber geldi

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM BELİRSİZ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında Galatasaray derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.