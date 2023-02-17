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  4. Fenerbahçe ile Miguel Crespo arasında sözleşme görüşmesi! Yıldız oyuncu maaşının 3 katını talep etti

Fenerbahçe ile Miguel Crespo arasında sözleşme görüşmesi! Yıldız oyuncu maaşının 3 katını talep etti

17.02.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, bu oyunculardan biri de performansıyla Sarı-Lacivertli yönetimden alkış alan Miguel Crespo. Başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun talebi karşısında şaşkına döndü. İşte detaylar...

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncular için de çalışmalarına başlamış durumda.

3 İSMİ TRANSFER ETTİ 

3 İSMİ TRANSFER ETTİ 

Şu ana kadar ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ 

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ 

Halihazırda kadroda bulunan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimler için de temaslara başlayan Sarı-Lacivertli yönetim ilk olarak Portekiz'in Estoril takımından gelen Miguel Crespo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ZAM İSTİYOR 

ZAM İSTİYOR 

Sözleşmesi 2024'te bitecek Miguel Crespo ile F.Bahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başlarken, Portekizli oyuncu 500 bin Euro olan maaşına zam istedi.

3 KATINI TALEP ETTİ 

3 KATINI TALEP ETTİ 

Sarı-lacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon Euro olduğu iddia edilirken, 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon Euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunduğu gelen bilgiler arasında.

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