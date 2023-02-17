Fenerbahçe ile Miguel Crespo arasında sözleşme görüşmesi! Yıldız oyuncu maaşının 3 katını talep etti

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncular için de çalışmalarına başlamış durumda.