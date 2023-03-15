Fenerbahçe ile Serdar Dursun davalık oldu! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Süper Lig'de Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan ve zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de tek gündem UEFA Avrupa Ligi... Sarı-Lacivertliler ilk maçında 2-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Sevilla'yı rövanş mücadelesinde mağlup ederek yoluna devam etmek isterken, kulüpte hiç beklenmedik bir olay yaşandı.
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile Serdar Dursun'un davalık olduğu öğrenilirken, bu sorun, Tahkim Kurulu'nun açıkladığı kararla ortaya çıktı. Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.
Serdar'ın, kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı. Sezon başında, bununla ilgili sosyal medya hesabına bir hikaye bırakan sarı-lacivertli futbolcunun, 24 saat sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi, kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi.
Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi ve 15 bin euro (Yaklaşık 300 bin lira) ceza verilmesine karar verildi.
Sadece, topu eleştirdiği için verilen bu cezayı içine sindiremeyen Serdar, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) yolunu tuttu. Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi. Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu.
Serdar, hukuksal sürecini burada bırakmadı ve işi Tahkim Kurulu'na götürdü. Oradan çıkan kararda da bir şey değişmedi: "Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."