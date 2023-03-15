Fenerbahçe ile Serdar Dursun davalık oldu! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Süper Lig'de Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan ve zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de tek gündem UEFA Avrupa Ligi... Sarı-Lacivertliler ilk maçında 2-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Sevilla'yı rövanş mücadelesinde mağlup ederek yoluna devam etmek isterken, kulüpte hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile Serdar Dursun'un davalık olduğu öğrenilirken, bu sorun, Tahkim Kurulu'nun açıkladığı kararla ortaya çıktı. Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.