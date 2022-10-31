SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası Güntekin Onay'dan Emre Mor'a tepki! "3. senen artık yeter"

Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası Güntekin Onay'dan Emre Mor'a tepki! "3. senen artık yeter"

31.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşması ile sürerken, Sarı-Lacivertliler rakibini 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 66 dakika sahada kalan Emre Mor açıklamalarda bulunurken, tercüman kullanması sonrası yayıncı kuruluşun ünlü sunucusu Güntekin Onay kendisine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor Fenerbahçe maçında rakibini 5-2 ile geçen Fenerbahçe 3 puanın sahibi olurken, haftayı kayıpsız kapatmayı başardı.

'TÜRKÇE' TEPKİSİ!

OKJOKJ

Karşılaşmanın yankıları devam ederken, maç bitiminin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullanırken, yaklaşık 3 senedir Türkiye'de top koşturan Mor'a, ünlü sunucu Güntekin Onay canlı yayında 'Türkçe' tepkisinde bulundu.

"ARTIK KONUŞABİLİYOR OLMASI GEREKİYOR"

IUBUI

Açıklamalarını tercüman vasıtasıyla yapan 25 yaşındaki futbolcu için Güntekin Onay, "Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay'ın bu sözleri sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar kendisine tepkide bulunurken "Bizim için iyi top oynaması yeterli" yorumunda bulundu.

İŞTE FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN GÜNTEKİN ONAY TEPKİLERİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Güntekin Onay son dakika fenerbahçe tepki Süper Lig maçı süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

'Artık dinlendirilmeli!' O hata pahalıya patladı...

'Artık dinlendirilmeli!' O hata pahalıya patladı...

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!

Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıran sözler!

Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıran sözler!

Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.