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  4. Fenerbahçe istedi, Beşiktaş kapıyor! Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı aradı: "Bize gel!"

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş kapıyor! Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı aradı: "Bize gel!"

13.11.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş, transferde de oldukça aktif... Siyah - beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı; takımında yaşanan problemleri çözmek için büyük çaba harcarken, devre arası için de çalışmalarına başladı. Galatasaray yenilgisi sonrasında savunma hattında sıkıntıların olduğunu dile getiren Güneş, Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'ı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler devre arasına çevrildi. Siyah - beyazlılarda arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş gelmişti. İlk maçında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçen siyah - beyazlılar, Galatasaray derbisinden ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

KAAN AYHAN BEŞİKTAŞ YOLUNDA

SAVUNMA PROBLEMİ

SAVUNMA PROBLEMİ

Bu karşılaşma sonrasında Şenol Güneş, basın toplantısında takım savunmasında problem olduğunu ve en kısa sürede çözmek istediklerini belirtmişti.

KAAN AYHAN İLE GÖRÜŞTÜ

KAAN AYHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Güneş'in sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, birçok ismi listeye almıştı. Adı geçen oyuncular arasında yer alan Kaan Ayhan ile de Şenol Güneş görüştü.

"BİZE GEL"

"BİZE GEL"

A Milli Takım'da görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı oyuncuyu arayan deneyimli çalıştırıcı, "Bize gel, sana ihtiyacımız var" diyerek Ayhan'ı ikna etti.

5 MİLYON EURO

5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin de istediği öne sürülen Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ise transfer için 5 milyon euro talep ediyor.

HARCAMA LİMİTLERİ

HARCAMA LİMİTLERİ

Beşiktaş'ın bonservis bedelinde harcama limitlerine takıldığı ve rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.

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