Fenerbahçe istedi, Beşiktaş kapıyor! Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı aradı: "Bize gel!"

Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler devre arasına çevrildi. Siyah - beyazlılarda arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş gelmişti. İlk maçında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçen siyah - beyazlılar, Galatasaray derbisinden ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.