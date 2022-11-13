Fenerbahçe istedi, Beşiktaş kapıyor! Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı aradı: "Bize gel!"

Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler devre arasına çevrildi. Siyah - beyazlılarda arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş gelmişti. İlk maçında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçen siyah - beyazlılar, Galatasaray derbisinden ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Bu karşılaşma sonrasında Şenol Güneş, basın toplantısında takım savunmasında problem olduğunu ve en kısa sürede çözmek istediklerini belirtmişti.
Güneş'in sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, birçok ismi listeye almıştı. Adı geçen oyuncular arasında yer alan Kaan Ayhan ile de Şenol Güneş görüştü.
A Milli Takım'da görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı oyuncuyu arayan deneyimli çalıştırıcı, "Bize gel, sana ihtiyacımız var" diyerek Ayhan'ı ikna etti.
Fenerbahçe'nin de istediği öne sürülen Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ise transfer için 5 milyon euro talep ediyor.
Beşiktaş'ın bonservis bedelinde harcama limitlerine takıldığı ve rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.