Fenerbahçe istese de Jose Mourinho'yu gönderemiyor! Öyle bir tazminat maddesi var ki, görenlerin dudağı uçukluyor...

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANIYOR?

Fenerbahçe, José Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho'nun her sezon için 10.5 milyon Euro net ücret alacağını duyurmuştu. Bunun yanında imaj hakları ve reklam giderleriyle Mourinho'nun sarı-lacivertlilerden toplamda 17 milyon Euro alacağı biliniyor.