Fenerbahçe istese de Jose Mourinho'yu gönderemiyor! Öyle bir tazminat maddesi var ki, görenlerin dudağı uçukluyor...

Fenerbahçe'nin başında üst üste yaşadığı puan kayıpları ve oyuncu tercihleriyle eleştirilen Jose Mourinho için ayrılık çanları şimdiden çalmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarların neredeyse tamamı Mourinho'ya olan güvenini kaybetti.
Özellikle İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'yi bir türlü ilk 11'de oynatmamasıyla eleştirilen Jose Mourinho'nun dün oynanan Samsunspor maçında kaybettiği 2 puan sabırları taşırdı.
Fenerbahçeli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya büyük tepki gösteriyor. Sarı-lacivertlilerin dün akşam yaptığı Mourinho paylaşımına kısa süre içinde 2 binden fazla yorum gelirken, bu yorumların neredeyse tamamı Jose Mourinho'nun istifa etmesi üzerine...
Fenerbahçe, José Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho'nun her sezon için 10.5 milyon Euro net ücret alacağını duyurmuştu. Bunun yanında imaj hakları ve reklam giderleriyle Mourinho'nun sarı-lacivertlilerden toplamda 17 milyon Euro alacağı biliniyor.
Jose Mourinho, diğer çalıştırdığı takımlardan genelde tüm alacaklarını alıp ayrılmasıyla biliniyor. Fenerbahçe'den olası ayrılığında 24 milyon Euro gibi bir faturanın sarı-lacivertlilerin önüne çıkması muhtemel...
Tecrübeli teknik adam şu ana kadar çalıştırdığı takımlardan 99.2 milyon Euro tazminat kazanarak büyük bir servetin sahibi olmuştu.