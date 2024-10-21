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  4. Fenerbahçe istese de Jose Mourinho'yu gönderemiyor! Öyle bir tazminat maddesi var ki, görenlerin dudağı uçukluyor...

Fenerbahçe istese de Jose Mourinho'yu gönderemiyor! Öyle bir tazminat maddesi var ki, görenlerin dudağı uçukluyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 08:07
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Fenerbahçe kariyerine istediği gibi başlayamayan Jose Mourinho için sarı-lacivertli taraftarlar 'istifa' tepkisi vermiş durumda. Sezonun başı olmasına rağmen liderle puan farkının açılmasına öfkelenen Fenerbahçeli taraftarların birçoğu Jose Mourinho ile yolların ayrılmasını istiyor. Sarı-lacivertlilerden yüklü bir maaş alan Mourinho'nun takımdan ayrılması hiç de kolay değil...

Fenerbahçe'nin başında üst üste yaşadığı puan kayıpları ve oyuncu tercihleriyle eleştirilen Jose Mourinho için ayrılık çanları şimdiden çalmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarların neredeyse tamamı Mourinho'ya olan güvenini kaybetti.

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İRFAN CAN KAHVECİ, EN-NESYRI...

İRFAN CAN KAHVECİ, EN-NESYRI...

Özellikle İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'yi bir türlü ilk 11'de oynatmamasıyla eleştirilen Jose Mourinho'nun dün oynanan Samsunspor maçında kaybettiği 2 puan sabırları taşırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ VAR

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ VAR

Fenerbahçeli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya büyük tepki gösteriyor. Sarı-lacivertlilerin dün akşam yaptığı Mourinho paylaşımına kısa süre içinde 2 binden fazla yorum gelirken, bu yorumların neredeyse tamamı Jose Mourinho'nun istifa etmesi üzerine...

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANIYOR?

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANIYOR?

Fenerbahçe, José Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho'nun her sezon için 10.5 milyon Euro net ücret alacağını duyurmuştu. Bunun yanında imaj hakları ve reklam giderleriyle Mourinho'nun sarı-lacivertlilerden toplamda 17 milyon Euro alacağı biliniyor.

TAZMİNAT MADDESİ NE KADAR?

TAZMİNAT MADDESİ NE KADAR?

Jose Mourinho, diğer çalıştırdığı takımlardan genelde tüm alacaklarını alıp ayrılmasıyla biliniyor. Fenerbahçe'den olası ayrılığında 24 milyon Euro gibi bir faturanın sarı-lacivertlilerin önüne çıkması muhtemel...

99 MİLYON EURO KAZANDI

99 MİLYON EURO KAZANDI

Tecrübeli teknik adam şu ana kadar çalıştırdığı takımlardan 99.2 milyon Euro tazminat kazanarak büyük bir servetin sahibi olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tazminat José Mourinho fenerbahçe
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