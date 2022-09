Fenerbahçe, Kadıköy'de şölen yaptı! Alanyaspor karşısında 5-0'lık galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. 2-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından 6. haftayı BAY geçen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı kapıp galibiyet serisi yakalamayı hedefliyordu. Ankaragücü galibiyetiyle moral depolayan Akdeniz ekibi ise Kadıköy'de 2'de 2 peşindeydi. Karşılaşmanın ilk dakikasından sonuna kadar müthiş bir baskıyla oynayan Fenerbahçe, rakibini 5-0 yenerek taraftarını sevindirdi.

FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'da Leroy Fer'in kaptırdığı topta Miguel Crespo araya girdi ve Valencia'ya pasını aktardı. Savunmanın ayak koyduğu top Rossi'nin önünde kaldı. Uruguaylı futbolcu, vuruşunda fileleri havalandırdı.

GUSTAVO HENRIQUE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe, 17. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Willian Arao ön direkte topu içeriye ortaladı. O bölgede Gustavo kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Gustavo Henrique bu golle birlikte Fenerbahçe'de ilk skorunu kaydetmiş oldu.

PENALTI KAÇTI!

Fenerbahçe maçın 45+1. dakikasında penaltı kazandı. Jaoo Pedro, ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Joao Pedro vuruşunda kaleci Runar Alex Runarsson'u geçemedi.

İLK YARI BİTİRKEN FARK 3'E ÇIKTI

Fenerbahçe, 45+4. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Emre Mor'un pasında Valencia'dan önce savunma araya girdi. Dönen topa gelişine vuran Crespo, vuruşunda fileleri havalandırdı.

VALENCIA SKORU 4-0 YAPTI

Fenerbahçe, 70. dakikada Enner Valencia ile bir gol daha buldu ve farkı 4'e yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln, yerden ceza sahasına pasını gönderdi. Valencia kale önünde vuruşunda topu ağlara gönderdi.

İRFAN CAN MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

76' dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu skoru 5-0'a getiren golü kaydetti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia, İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. İrfan Can Kahveci ceza saha içerisinde sağ çaprazdan vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına da yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde takımlarına yoğun destek veren sarı-lacivertliler, oyuncuları da tek tek çağırarak onlara moral verdi.

Müsabakada Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümde ise az sayıda taraftar yer aldı.

JORGE JESUS'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi Portekizli teknik direktörleri için uzun süre tezahürat yaptı.