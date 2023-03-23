Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, Bora Aydınlık'tan müthiş gol... 'İkinci Arda Güler'

BORA AYDINLIK KİMDİR?

ABD vatandaşlığı da olan genç futbolcu sol kanatta ve hücum bölgesinde görev yapıyor. Fenerbahçe U19 Takımı'nda oynayan genç futbolcu bu sezon 19 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Bora Aydınlık, 2 kez de Türkiye U19 Milli Takımı forması giydi.