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  4. Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, Bora Aydınlık'tan müthiş gol... 'İkinci Arda Güler'

Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, Bora Aydınlık'tan müthiş gol... 'İkinci Arda Güler'

23.03.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, düzenlediği özel maçta Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişen genç yıldız Bora Aydınlık attığı müthiş golle büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Depremzedeler için düzenlenen özel maçta Fenerbahçe, Kadıköy'de Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan ve Bora Aydınlık'tan geldi.

6 DAKİKA YETTİ

6 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise 2005 doğumlu 17 yaşındaki Bora Aydınlık oldu. Mücadelenin 62'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Jin-Ho Jo'nun yerine oyuna dahil olan Bora Aydınlık, oyuna girmesinden yalnızca 6 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

JENERİKLİK GOL

JENERİKLİK GOL

Ceza sahası dışında topla buluşan Aydınlık, hayli uzak noktadan yaptığı vuruşla muhteşem bir gol atarken, tribünlerden büyük alkış aldı.

'İKİNCİ ARDA GÜLER'

'İKİNCİ ARDA GÜLER'

Genç oyuncunun bu golü sosyal medyada da gündem olurken, Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu için ikinci Arda Güler yorumları yapıldı.


*Görüntüler FB TV'den alımıştır

BORA AYDINLIK KİMDİR?

BORA AYDINLIK KİMDİR?

ABD vatandaşlığı da olan genç futbolcu sol kanatta ve hücum bölgesinde görev yapıyor. Fenerbahçe U19 Takımı'nda oynayan genç futbolcu bu sezon 19 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Bora Aydınlık, 2 kez de Türkiye U19 Milli Takımı forması giydi.

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