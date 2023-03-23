Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, Bora Aydınlık'tan müthiş gol... 'İkinci Arda Güler'

Depremzedeler için düzenlenen özel maçta Fenerbahçe, Kadıköy'de Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan ve Bora Aydınlık'tan geldi.
Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise 2005 doğumlu 17 yaşındaki Bora Aydınlık oldu. Mücadelenin 62'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Jin-Ho Jo'nun yerine oyuna dahil olan Bora Aydınlık, oyuna girmesinden yalnızca 6 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
Ceza sahası dışında topla buluşan Aydınlık, hayli uzak noktadan yaptığı vuruşla muhteşem bir gol atarken, tribünlerden büyük alkış aldı.
Genç oyuncunun bu golü sosyal medyada da gündem olurken, Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu için ikinci Arda Güler yorumları yapıldı.
*Görüntüler FB TV'den alımıştır
ABD vatandaşlığı da olan genç futbolcu sol kanatta ve hücum bölgesinde görev yapıyor. Fenerbahçe U19 Takımı'nda oynayan genç futbolcu bu sezon 19 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Bora Aydınlık, 2 kez de Türkiye U19 Milli Takımı forması giydi.