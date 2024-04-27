Fenerbahçe karşısında takımını 10 kişi bırakan Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı! "Tarihin en büyük kazığı"

Süper Lig'in 34. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, Siyah-Beyazlılar karşılaşmanın henüz 25. dakikasında 10 kişi kaldı.

TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından önce sarı kart gördü. VAR hakemi Pol van Boekel'den gelen uyarı üzerine Volkan Bayarslan incelemeye gitti. İncelemenin sonrasında Al Musrati kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan, Beşiktaş Kadıköy'de oynadığı son 3 derbinin 2'sinde 10 kişi kaldı.

G.SARAY DERBİSİNDE KENDİ KALESİNE GOL...

Al Musrati ayrıca Galatasaray'a karşı oynanan derbi mücadelesinde de maçın henüz 2. dakikasında kendi kalesine gol atarak takımını 1-0 geriye düşürmüştü.

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al Musrati'nin bu performansı Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırtırken, sosyal medyada oyuncuya adeta tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER...

