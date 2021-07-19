Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelmişti. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleri sayesinde Csikszereda mağlup oldu. Fenerbahçe ile Kasımpaşa bugün kozlarını paylaşacak. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanıtı haberimizde...