Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelmişti. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleri sayesinde Csikszereda mağlup oldu. Fenerbahçe ile Kasımpaşa bugün kozlarını paylaşacak. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanıtı haberimizde...
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı saat kaçta?
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. İkinci hazırlık maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 19 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.
Maç saat 19:00'da başlayacak. Futbolseverler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını, FB TV ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı olarak izleyebilecek.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçı 19.00'da Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşecek.
Fenerbahçe ilk hazırlık maçını Romanya 2.Lig temsilcisi Csikszereda ile gerçekleştirmişti ve bu maçtan 2-0 galip ayrılmıştı.
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