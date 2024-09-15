Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının henüz başında ortalık karıştı! ''Bu sezon bu lig bitmez...''

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oldu.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın başında Hakem Halil Umut Meler'in Kasımpaşa'ya çalmadığı penaltı, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

PENALTI BEKLENDİ AMA...

Mücadelenin ilk dakikalarında Fenerbahçe ceza sahasında tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin ceza sahasında gerçekleşen bir pozisyonda, Çağlar Söyüncü'den seken top, Kasımpaşalı Ben Ouanes'in üzerinden hava topuna çıkan İsmail Yüksek’in eline çarptı. Kasımpaşalı oyuncular maçın hakemi Halil Umut Meler’e yoğun itirazlarda bulundu. Ancak Meler, Ben Ouanes’in pozisyondan önce faul yaptığı gerekçesini sundu. Oyun, Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla devam etti.

Bu pozisyon kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.