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  4. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının henüz başında ortalık karıştı! ''Bu sezon bu lig bitmez...''

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının henüz başında ortalık karıştı! ''Bu sezon bu lig bitmez...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 17:39
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Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. dakikasında, sarı-lacivertlilerin ceza sahasında yaşanan olayların ardından ev sahibi ekip penaltı bekledi. Yaşanan pozisyonun ardından verilmeyen penaltı kısa süre içerisinde gündem oldu.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oldu.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın başında Hakem Halil Umut Meler'in Kasımpaşa'ya çalmadığı penaltı, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

PENALTI BEKLENDİ AMA...

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Mücadelenin ilk dakikalarında Fenerbahçe ceza sahasında tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin ceza sahasında gerçekleşen bir pozisyonda, Çağlar Söyüncü'den seken top, Kasımpaşalı Ben Ouanes'in üzerinden hava topuna çıkan İsmail Yüksek’in eline çarptı. Kasımpaşalı oyuncular maçın hakemi Halil Umut Meler’e yoğun itirazlarda bulundu. Ancak Meler, Ben Ouanes’in pozisyondan önce faul yaptığı gerekçesini sundu. Oyun, Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla devam etti.

Bu pozisyon kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa fenerbahçe
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