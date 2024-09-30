Fenerbahçe kazandı ama eleştirilerden kurtulamadı! Mourinho'ya sert sözler: Her gün kötüye gidiyorlar!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in golleri Tadic ve Kelven'den (k.k) gelirken, mücadelenin ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Gerek taraftar gerekse futbol çevreleri Sarı-Lacivertliler'in oyununu eleştirirken, Mourinho için de çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Gürcan Bilgiç: "İlk dakikalarda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılır. Görüntülerden iki fikir de kendine kanıt buluyor. Hakemler, 'devam' dediğine göre VAR da çaresiz. Dzeko'ya ceza alanı içinde darbe var. Hakem Cihan Aydın darbeyi yeterli görmedi. Ama benzer pozisyonda Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kalacakken faulü verdi. Fred'in oyuna girmesiyle F.Bahçe başka bir şapka takıyor, oyun kendi anlamını buluyor."
Mustafa Çulcu: "76'da Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde VAR'ın hızı olağanüstü! İsterlerse hızlı olabiliyorlar… Mourinho'nun gösterdiği tepki kabul edilemez, hakemin gösterdiği sarı kart net doğru ve örnek bir sarı kart." [Sabah]
Ömer Üründül: "Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kulübede maçı izleme şekli de bir ilginç! Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor. Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı. Bir de Tadic var. Kaliteli olmasına rağmen 36 yaşında ve idare ediyor. Szymanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti? İrfan Can hep yedek kulübesinde, oyuna alırken gol olunca vazgeçiyorsun. Sonra hiç almıyorsun. En Nesyri'yi son bölümde oyuna aldı ilk yüksek ortaya bir yüklendi, rakip oyuncu kendi kalesine golü attı." [Sabah]
Halil Özer: "Bu maç bir kader maçıydı. Hem psikolojik üstünlüğü tamamen rakibe kaptırmama, hem de puan farkını kapatmak adına. Sonuç olarak Fenerbahçe kötü de oynasa haklı bir galibiyet aldı. Taşlar yerine oturunca sonuç kendiliğinden geldi." [Milliyet]
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe kazanmalıydı, Galatasaray puan kaybetmişti… Kazandılar ama inanın bana futbol olarak her geçen gün iyiye değil, kötüye gidiyorlar." [Sabah]