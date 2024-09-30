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Fenerbahçe kazandı ama eleştirilerden kurtulamadı! Mourinho'ya sert sözler: Her gün kötüye gidiyorlar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 09:34
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Galatasaray mağlubiyetinin ardından ligin 7. haftasında Alex de Souza'nın takımı Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılsa da eleştirilerden kurtulamadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in golleri Tadic ve Kelven'den (k.k) gelirken, mücadelenin ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gerek taraftar gerekse futbol çevreleri Sarı-Lacivertliler'in oyununu eleştirirken, Mourinho için de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İŞTE O YORUMLAR...

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"FRED İLE BAŞKA BİR ŞAPKA TAKIYOR" 

"FRED İLE BAŞKA BİR ŞAPKA TAKIYOR" 

Gürcan Bilgiç: "İlk dakikalarda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılır. Görüntülerden iki fikir de kendine kanıt buluyor. Hakemler, 'devam' dediğine göre VAR da çaresiz. Dzeko'ya ceza alanı içinde darbe var. Hakem Cihan Aydın darbeyi yeterli görmedi. Ama benzer pozisyonda Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kalacakken faulü verdi. Fred'in oyuna girmesiyle F.Bahçe başka bir şapka takıyor, oyun kendi anlamını buluyor."

"ÖRNEK BİR SARI KART" 

"ÖRNEK BİR SARI KART" 

Mustafa Çulcu: "76'da Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde VAR'ın hızı olağanüstü! İsterlerse hızlı olabiliyorlar… Mourinho'nun gösterdiği tepki kabul edilemez, hakemin gösterdiği sarı kart net doğru ve örnek bir sarı kart." [Sabah]

"MAÇI İZLEME ŞEKLİ DE BİR İLGİNÇ" 

"MAÇI İZLEME ŞEKLİ DE BİR İLGİNÇ" 

Ömer Üründül: "Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kulübede maçı izleme şekli de bir ilginç! Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor. Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı. Bir de Tadic var. Kaliteli olmasına rağmen 36 yaşında ve idare ediyor. Szymanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti? İrfan Can hep yedek kulübesinde, oyuna alırken gol olunca vazgeçiyorsun. Sonra hiç almıyorsun. En Nesyri'yi son bölümde oyuna aldı ilk yüksek ortaya bir yüklendi, rakip oyuncu kendi kalesine golü attı." [Sabah]

"KADER MAÇIYDI" 

"KADER MAÇIYDI" 

Halil Özer: "Bu maç bir kader maçıydı. Hem psikolojik üstünlüğü tamamen rakibe kaptırmama, hem de puan farkını kapatmak adına. Sonuç olarak Fenerbahçe kötü de oynasa haklı bir galibiyet aldı. Taşlar yerine oturunca sonuç kendiliğinden geldi." [Milliyet]

"HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYORLAR" 

"HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYORLAR" 

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe kazanmalıydı, Galatasaray puan kaybetmişti… Kazandılar ama inanın bana futbol olarak her geçen gün iyiye değil, kötüye gidiyorlar." [Sabah]

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor fenerbahçe mourinho
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