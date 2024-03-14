Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan son 16 Turu rövanş karşılaşmaları ile sürdü. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başaran taraf oldu.

Sarı-Lacivertliler'in turu geçmesinin ardından temsilcimizin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de merak konusu oldu.

SERİ BAŞI YOK

Kura çekiminde çeyrek final aşamasından seri başı takım olmamasına karar verildi. Bu da Fenerbahçe'nin turu geçen tüm rakiplerle eşleşebilme ihtimalini ortaya çıkarttı.

KONFERANS LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulü üzerinden iki maç şeklinde oynanacak. Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

FİNAL YUNANİSTAN'DA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak. Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

