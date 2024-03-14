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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2024 21:15
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'ı turnuva dışına itmeyi başarırken çeyrek final biletini kaptı. Sarı-Lacivertliler'in bu turdaki rakibi merak edilirken, muhtemel eşleşmeler de belli oldu. İşte temsilcimizin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan son 16 Turu rövanş karşılaşmaları ile sürdü. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başaran taraf oldu.

Sarı-Lacivertliler'in turu geçmesinin ardından temsilcimizin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de merak konusu oldu.

SERİ BAŞI YOK

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Kura çekiminde çeyrek final aşamasından seri başı takım olmamasına karar verildi. Bu da Fenerbahçe'nin turu geçen tüm rakiplerle eşleşebilme ihtimalini ortaya çıkarttı.

KONFERANS LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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Çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulü üzerinden iki maç şeklinde oynanacak. Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

FİNAL YUNANİSTAN'DA OYNANACAK

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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak. Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Canlı Skor

FIORENTINA (İTALYA)

FIORENTINA (İTALYA)

PAOK (YUNANİSTAN)

PAOK (YUNANİSTAN)

VİKTORİA PLZEN (ÇEKYA) - SERVETTE (İSVİÇRE)

VİKTORİA PLZEN (ÇEKYA) - SERVETTE (İSVİÇRE)

İLK MAÇ SKORU: 0-0 (Uzatmalar oynanıyor)

ASTON VİLLA (İNGİLTERE) - AJAX (HOLLANDA)

ASTON VİLLA (İNGİLTERE) - AJAX (HOLLANDA)

İLK MAÇ SKORU: 0-0 (Henüz oynanmadı)

CLUB BRUGGE (BELÇİKA) - MOLDE (NORVEÇ)

CLUB BRUGGE (BELÇİKA) - MOLDE (NORVEÇ)

İLK MAÇ SKORU: 1-2 (Henüz oynanmadı)

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