Fenerbahçe kupadan elendi, maç sonu açıklan şarkı olay oldu! Taraftar isyan etti: "G.Saray'ın istediği her şey oldu"

Konyaspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

UZATMANIN UZATMASINDA ELENDİLER

Uzatmaların ilk devresi de golsüz eşitlikle tamamlanırken, Konyaspor 120. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 120+2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Jevtovic, hata yapmadı ve Konyaspor'a turu getirdi.

'BOYNU BÜKÜKLER' ŞARKISI

Maçın ardından Konyaspor stadında 'Boynu bükükler' şarkısının çalması sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda takımlarına büyük tepki gösterdi.