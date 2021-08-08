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Fenerbahçe, Min-Jae Kim’i İstanbul’a getirdi

08.08.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul’a getirdi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Seul uçağı ile 04.20’de İstanbul Havalimanı’na gelen Min-Jae Kim’i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

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Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.

Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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SACHA BOEY

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Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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