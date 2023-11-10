Fenerbahçe'nin 2-0'lık Ludogorets yenilgisi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

"CENGİZ KENDİNİ SORGULASIN" (Gürcan Bilgiç / Sabah)

"Aslında ilk işareti İsmail Kartal maç öncesindeki basın toplantısında verdi. 'Beraberlik'ten bahsetti. Cebindeki dokuz puan, önündeki Adana deplasmanı, Ludogorets maçını 'Aman bir tatsızlık çıkmasın' seviyesine taşıdı. Bu yaklaşım elbette oyuncuları da etkileyecekti. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor mağlubiyeti ve ligin 'daha önemli' olması, otomatik fren sistemini de devreye soktu. Böyle bir maçta yedekse Cengiz Ünder de kendini sorgulamalı. Sezonun en 'pahalı' yatırımı kendisi."