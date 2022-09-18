Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetine rağmen tepki var! Batshuayi maçın son dakikalarında...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 5-0 gibi net bir skorla ayrılan sarı-lacivertlilerde galibiyete rağmen Batsuhayi'ye tepki var.
Fenerbahçe'nin maçı 5-0 önde götürdüğü sıralarda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamayan Batshuayi'ye sosyal medyada tepki yağdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle gündeme gelen Batshuayi için kısa süre içinde binlerce tweet atıldı.
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