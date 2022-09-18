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Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetine rağmen tepki var! Batshuayi maçın son dakikalarında...

18.09.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 5-0 mağlup etti. Maçın 5-0 olduğu dakikalarda Batshuayi'yi oyuna alan Jorge Jesus, Belçikalı golcünün kaçırdığı gol sonrası şaştı kaldı.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 5-0 gibi net bir skorla ayrılan sarı-lacivertlilerde galibiyete rağmen Batsuhayi'ye tepki var.

BATSHUAYI INANILMAZ BİR POZİSYONU KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin maçı 5-0 önde götürdüğü sıralarda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamayan Batshuayi'ye sosyal medyada tepki yağdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle gündeme gelen Batshuayi için kısa süre içinde binlerce tweet atıldı.

İŞTE O POZİSYON

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor batshuayi fenerbahçe
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