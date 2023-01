Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamasa da gelişimini tüm hızıyla sürdüren Arda Güler'e bir müjde de Four Four Two dergisinden geldi. Dünyanın en çok takip edilen dergilerinden olan Four Four Two, yaptığı listede Arda'ya 16. sıradan yer verdi.

"DÜNYADA EN HEYECAN VERİCİ 50 GENÇ"

Arda Güler, 'Dünyada en heyecan veren 50 genç' listesinde 16. sırada kendine yer buldu. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan genç oyuncu bu haberin ardından ününe ün kattı.