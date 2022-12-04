Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan 'Atatürk' hamlesi!

Muhalefetin güçlü isimlerinden ve eski dönem başkan adaylarından olan Hasan Arat gündeme yepyeni bir konu getirdi. Arat yaptığı açıklamada "Eski açık girişine, Dolmabahçe’ye bakan yerde büyük Mustafa Kemal Atatürk anıtının konmalıdır” dedi ve yepyeni bir fikir ortaya attı.