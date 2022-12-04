Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan 'Atatürk' hamlesi!

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu toplantısının ardından Siyah-Beyazlılar'da yeni bir gündem ortaya çıktı.
Muhalefetin güçlü isimlerinden ve eski dönem başkan adaylarından olan Hasan Arat gündeme yepyeni bir konu getirdi. Arat yaptığı açıklamada "Eski açık girişine, Dolmabahçe’ye bakan yerde büyük Mustafa Kemal Atatürk anıtının konmalıdır” dedi ve yepyeni bir fikir ortaya attı.
O bölgede şu anda “Bırakmayanlar Anıtı” yer alıyor. Yapının üzerinde eski ve şimdiki dönemin yöneticileri, Çebi ailesinin fertlerinin isimleri, Beşiktaş dernekleri ve bazı kuruluşların isimler yer alıyor.
Tepki çeken bu anıtın kaldırılıp yerine devasa bir Atatürk anıtının dikilmesi için önümüzdeki dönemde bir kamuoyu oluşması bekleniyor.