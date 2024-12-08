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  4. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu derbinin ardından Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Hayal kırıklığı"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu derbinin ardından Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Hayal kırıklığı"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 11:27
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Ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş derbisinden de puan çıkaramazken, Avrupa basını Mourinho'nun bu yenilgisine dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir yara verirken Mourinho eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Sezon başında göreve getirilen Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanından da puan çıkaramadı.

Mourinho'nun bu performansı Avrupa basının da dikkatini çekerken tecrübeli çalıştırıcı derbi mağlubiyetini manşetlerine taşıdılar.

İŞTE O BAŞLIKLAR...

"BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ"

"BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ"

 OJogo: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir."

"IMMOBILE KUTLAMA YAPTI" 

"IMMOBILE KUTLAMA YAPTI" 

Corriere dello Sport: "Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yaptı."

"GALATASARAY FARKI AÇABİLİR"

"GALATASARAY FARKI AÇABİLİR"

Record: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir."

"IMMOBILE KAZANDI" 

"IMMOBILE KAZANDI" 

Tuttomercato: "Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir."

"BİR HAYAL KIRIKLIĞI DAHA" 

"BİR HAYAL KIRIKLIĞI DAHA" 

AS: "Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Avrupa son dakika fenerbahçe mourinho
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