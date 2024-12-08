Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu derbinin ardından Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Hayal kırıklığı"

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir yara verirken Mourinho eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
Sezon başında göreve getirilen Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanından da puan çıkaramadı.
Mourinho'nun bu performansı Avrupa basının da dikkatini çekerken tecrübeli çalıştırıcı derbi mağlubiyetini manşetlerine taşıdılar.
OJogo: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir."
Corriere dello Sport: "Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yaptı."
Record: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir."
Tuttomercato: "Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir."
AS: "Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha."
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