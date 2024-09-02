Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı! Serveti elinin tersiyle reddetmiş...

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Mourinho'nun da isteğiyle milli oyuncuyu takımda tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

REKOR TEKLİF

Fenerbahçe, 1.5 milyon Euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na takımda kalması için 4 milyon Euro önerdi. İngiltere'de oynama hayali olan Ferdi, sarı-lacivertlilere teşekkür ederek Brighton'a imza attı.

ÇOK DAHA AZ KAZANACAK

Brighton'ın 2.5 milyon Euroluk teklifine "evet" diyen Ferdi, Fenerbahçe'nin servet değerindeki teklifini hayalleri için reddetti. Mourinho da bu konuya değinmiş ve "Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi." ifadelerini kullanmıştı.