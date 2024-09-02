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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı! Serveti elinin tersiyle reddetmiş...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 10:46
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Fenerbahçe'den Brighton'a rekor kırarak transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, son ana kadar takımda tutmak istediği Ferdi Kadıoğlu'na servet teklif etti. İngiltere'de oynamak isteyen Ferdi Kadıoğlu, daha az bir ücrete Brighton'a imza attı.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Mourinho'nun da isteğiyle milli oyuncuyu takımda tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

REKOR TEKLİF

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Fenerbahçe, 1.5 milyon Euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na takımda kalması için 4 milyon Euro önerdi. İngiltere'de oynama hayali olan Ferdi, sarı-lacivertlilere teşekkür ederek Brighton'a imza attı.

ÇOK DAHA AZ KAZANACAK

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Brighton'ın 2.5 milyon Euroluk teklifine "evet" diyen Ferdi, Fenerbahçe'nin servet değerindeki teklifini hayalleri için reddetti. Mourinho da bu konuya değinmiş ve "Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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EN PAHALI GİDEN OYUNCULAR

1- FERDİ KADIOĞLU

1- FERDİ KADIOĞLU

30 MİLYON EURO + BONUS

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe
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