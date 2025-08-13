Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler!

"EN BÜYÜK TEBRİK TARAFTARA"

"Soru işaretli bir sezon bekliyor, taraftar gergin, eylülde kongre var, Jose Mourinho tartışılıyor... Bu baskı altında oynamak kolay bir şey değil. Burada oyuncuları ve teknik direktörü kutlarken, en büyük tebriği hiç kuşkusuz Fenerbahçe taraftarı hak ediyor."