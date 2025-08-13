Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord'a ilk maçta 2-1'lik skorla mağlup olurken rövanş mücadelesinde 5-2 mağlup ederek play-off'a yükselmiş ve yoluna devam eden taraf olmayı başarmıştı.
Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyetini değerlendirdi.
"Her anlamda çok önemli bir galibiyet. Yönetimiyle, taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik direktörüyle çok önemli bir galibiyet.
"42. dakikada toplamda 3-1 geridesiniz ve 5 gol çıkarıyorsunuz. 2-1'lik skorlar sevimsiz skorlardır. Çok riskli bir takım çıkarırsan -Rangers maçı gibi- kontradan gol yersin, çok kontrollü çıkarsan hücum üstünlüğünü alamazsın."
"Jose Mourinho'nun geldiğinden beri en sağlıklı ve doğru rakip analizi yaptığı bir maçtı. Rakip Fenerbahçe ayarında bir takım değildi."
"Soru işaretli bir sezon bekliyor, taraftar gergin, eylülde kongre var, Jose Mourinho tartışılıyor... Bu baskı altında oynamak kolay bir şey değil. Burada oyuncuları ve teknik direktörü kutlarken, en büyük tebriği hiç kuşkusuz Fenerbahçe taraftarı hak ediyor."
"İlk maçı kaybetmişsin. Gerçekten Fenerbahçe taraftarıyla ilgili söylenecek tek şey, takdirden başka bir şey olmadığıdır. Fenerbahçe devreye 1-0 geride girse sıkıntı olabilirdi, üst üste gelen 2 gol takımı ve taraftarı bir arada tuttu."
