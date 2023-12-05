Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası dikkat çeken yorum: Galatasaray maçı havasındaydı!

''TAKIMA GENEL AF ÇIKTI'' (ERCAN GÜVEN / MİLLİYET)

''Fenerbahçe Avrupa’da yarım düzine gol yiyince, ne gidecekler-gelecekler listesi kaldı, ne kulübeye yardımcı hoca eklenmesi ne İsmail Kartal’ın yabancı bir teknik direktörle değiştirilme ihtimali. “Tadilat” değil; neredeyse buldozerle girecekler takıma! İnsaf ve tolerans sıfır bu futbolda. Yahu tökezlemenin somut gerekçesi, yarısı “olmazsa olmazlardan” takımda on bir sakattı. Futbolu bırakmadılar ki… Dönecekler eninde sonunda. Hoca derseniz, takıma milletin ağzını sulandıran futbolu oynatan da oydu. Dereyi geçerken at değiştirmenin manası var mıydı? İşte yine lider Fenerbahçe. Gol de atıyor, oyunu da yükseliyor yeniden. Çalışan makinayı tamir etmek nereden çıktı? Sözün özü; 4-1 galibiyet ve özlenen oyuna kavuşmak, futbolcusundan teknik direktörüne “genel af” getirdi Fenerbahçe futbol takımına. Haftaya Beşiktaş maçı var Fenerbahçe’nin… Eksiklerinin bir kısmına kavuşmuş, eski futbolunu ucundan yakalamış olarak avantajla çıkacağı derbiyi de kazanırsa şu birkaç haftanın hiç yaşanmamış gibi olmaması için bir sebep yok.''