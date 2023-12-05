Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası dikkat çeken yorum: Galatasaray maçı havasındaydı!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ederken mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Haftaya lider giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazanmasıyla kaybettiği yerini tekrar kazanırken. Sarı-lacivertliler zirvede 37 puanla liderliğini sürdürüyor.
Alınan bu galibiyetin ardından spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.
''Fenerbahçe ilk 20 dakikayı son derece iyi oynadı. Ön alan baskısı, topu kazandıklarında hızlı oynamaları, rakip ceza sahasında çoğalma hepsi beklenilen gibiydi. Bu oyunda da baş aktör Fred'di. Futbol bir takım oyunudur ama bazen öyle oyuncular vardır ki yoklukları bütün takımın oyununu etkiler. Tıpkı Fred gibi. Fred'in dönüşü, İrfan iyi oyunu, Szymanski'nin fırsatçılığı, Tadic ve Dzeko'nun tam zamanında ortaya çıkması Fenerbahçe'nin derin bir nefes almasını sağladı.''
'Dün Fred, yine recovery (geri kazanma) departmanının lideriydi. Ayrıca Fred sahadayken Szymanski’nin de, İrfan Can’ın da, Tadic’in de daha iyi oynadıklarını görüyorum. Hem kendisi oynayan, hem de etrafındakileri iten bir adam. Fred, Fenerbahçe’nin saha içi lideri. Pazubent ihtiyacı olmayan bir kaptan. Onun varlığı, etrafındaki herkesi değiştiriyor.''
''6-1'lik hezimetten sonra Fenerbahçe'nin lige nasıl döneceği merak konusuydu. Gerçekten zor bir maçtı. Zoru neyin kolaya çevireceğini İsmail Kartal da oyuncuları da biliyordu. Taraftar coşkusunu arkasına alarak saldırıp, golü erken bulurlarsa işlerin daha kolay olacağını biliyorlardı. Nitekim sezon başındaki oyun karakterini Sivasspor karşısında da gördük. Önde basan, kaybettikleri topları çok çabuk geri alan ve rakibi umutsuzluğa sürükleyen bir anlayış vardı.''
''Fenerbahçe'de Avrupa rezaletinden sonra futbolcular herhalde ne oluyoruz dediler… Çünkü bu maçta alınacak ters bir netice haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine tesir edecekti. Sakatlıktan dönen Fred'in maça başlaması sarı-lacivertlilerde hemen farklılık yarattı. İrfan Can da sağ tarafta etkili oynayınca iyi şeyler yaptılar. Nitekim skora kolay ulaştılar. Ancak ben hala şunu söylüyorum İsmail Kartal oyuncu değişiklerinde biraz geç kalıyor. Takımda iki tane yaşlı adam var; Tacid ve Edin Dzeko… Bunların iki belli oranda koşacaklar. Şampiyonluğa oynayan bir takım birini kaldırabilir ama ikisini beraber kaldıramaz. İyi oyuncular mı? Çok iyi oyuncular ama liderliğe oynuyorsan o zaman rekabete sokacaksın.''
''Fenerbahçe Avrupa’da yarım düzine gol yiyince, ne gidecekler-gelecekler listesi kaldı, ne kulübeye yardımcı hoca eklenmesi ne İsmail Kartal’ın yabancı bir teknik direktörle değiştirilme ihtimali. “Tadilat” değil; neredeyse buldozerle girecekler takıma! İnsaf ve tolerans sıfır bu futbolda. Yahu tökezlemenin somut gerekçesi, yarısı “olmazsa olmazlardan” takımda on bir sakattı. Futbolu bırakmadılar ki… Dönecekler eninde sonunda. Hoca derseniz, takıma milletin ağzını sulandıran futbolu oynatan da oydu. Dereyi geçerken at değiştirmenin manası var mıydı? İşte yine lider Fenerbahçe. Gol de atıyor, oyunu da yükseliyor yeniden. Çalışan makinayı tamir etmek nereden çıktı? Sözün özü; 4-1 galibiyet ve özlenen oyuna kavuşmak, futbolcusundan teknik direktörüne “genel af” getirdi Fenerbahçe futbol takımına. Haftaya Beşiktaş maçı var Fenerbahçe’nin… Eksiklerinin bir kısmına kavuşmuş, eski futbolunu ucundan yakalamış olarak avantajla çıkacağı derbiyi de kazanırsa şu birkaç haftanın hiç yaşanmamış gibi olmaması için bir sebep yok.''