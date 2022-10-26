Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için çok konuşulacak iddia! 'Ayrılmak istiyor'

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla birçok Avrupa devinin transfer listesinde ilk sıraya yerleşen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü menajer Erkan Söğüt, Güler için açıklamalarda bulunmuş 'Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Neden oynatılmıyor diye soruyorum. Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi... Bunu Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbol otoritesi kabul etmiş durumda." ifadelerini kullanmıştı.

"HENÜZ HAZIR DEĞİL" Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon yalnızca 4 maçta 31 dakika bulan genç yıldız, sahada yer aldığı dakikalarda takımına 2 gol ile katkı sağlarken, taraftalar ve futbol otoriteleri genç oyuncunun neden ilk 11'de forma şansı bulamadığı sorusunu sıklıkla sorsa da Jorge Jesus, Arda Güler'in fiziksel olarak henüz ilk 11'de forma giymeye hazır olmadığını düşünüyor.

AYRILIK İDDİASI... Tüm bu gelişmeler yaşanırken, genç oyuncu için oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre; Arda Güler istediği süreyi alamaması nedeni ile ligin ikinci yarısında takımdan ayrılarak, forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gitmek istediği iddia edildi.

Arda Güler'in bu talebini yönetim, Portekizli çalıştırıcıya iletirken, Arda Güler'in bu talebi Jesus cephesinden veto yedi.