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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a büyük kıyak

09.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile sürecek. Futbolseverler birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak çeyrek final aşamasını heyecanla beklerken, Süper Lig kulüplerinin kupa öncesi FIFA'nın açıkladığı gelirdeydi. Galatasaray Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takım olsa da en çok gelirin sahibi Beşiktaş oldu. İşte detaylar...

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final turuna geçilen dev organizasyon birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak.

Öte yandan Dünya Kupası'nın Süper Lig ekipleri için de ayrı bir önem taşıyo. FIFA kupa öncesi yaptığı açıklamada turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamış, yapılan açıklamada turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeneceği duyurulmuştu.

Süper Lig'de Galatasaray, Dünya Kupası'na 5 isim yollayarak zirvede yer alırken, kulüplerin alacağı ücretler belli oldu.

İLK SIRADA GALATASARAY

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18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da Galatasaray, Fernando Muslera (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Lucas Torreira (Uruguay) ve Victor Nelsson'ı (Danimarka) gönderdi ve Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp unvanının sahibi oldu.

EN ÇOK GELİR BEŞİKTAŞ'IN

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Dünya Kupası'na en çok isim Galatasaray'dan gitse de bu süreçte en fazla geliri Beşiktaş elde etmiş durumda. Beşiktaş'ın yıldızları Wout Weghorst ve Romain Saiss, Dünya Kupası'nda yoluna devam eden isimler arasında yer alırken, Fas'ta forma giyen Romain Saiss performansıyla zirve yaptı. Fas; Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grubu 7 puanla lider tamamladı. Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Fas yarı finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Weghorst'un formasını giydiği Hollanda Milli Takımı ise ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal ile aynı grupta yer aldı. Portakallar, Senegal ve Katar'ı mağlup etti. Ekvador ile berabere kalan Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı. Hollanda son 16 turunda turnuvanın en dikkat çeken takımlarından ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda çeyrek finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

SON 2 SEZON BAZ ALINACAK

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Grup maçları sonrası oyuncu başına ödemeler devam edecek. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

BATSHUAYI'DEN FENERBAHÇE'YE...

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Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş kulübü kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın aksine kadrosunda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak. Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 600 bin doları kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas ile Weghorst'un Hollanda'sı eğer yarı finale çıkarsa bu rakam artacak.

İŞTE SÜPER LİG EKİPLERİNİN DÜNYA KUPASI'NDAN ELDE ETTİĞİ GELİRLER

KONYASPOR

KONYASPOR

39 bin dolar

ANTALYASPOR

ANTALYASPOR

70 bin dolar

HATAYSPOR

HATAYSPOR

120 bin dolar

ALANYASPOR

ALANYASPOR

150 bin dolar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

175 bin dolar

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