Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Lig final serisi 5. maçında Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 84-68’lik skorla galip ayrılarak, seriyi 4-1 ve şampiyonluğunu ilan etti. Ligde geçtiğimiz sezon da şampiyon olan Kanarya üst üste 2, toplamda ise 12. kez kupayı müzesine götürdü.

HANDE YENER VE BİRÇOK SANATÇI KONSER VERDİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması için sahne alan sanatçılar, taraftarlarla birlikte güzel anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalara Hande Yener damgasını vurdu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Hande Yener'in yanında dans eden kişi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar o anlara yüzlerce yorum yaptı.

DÜNYACA ÜNLÜ KOREOGRAF

Hande Yener, daha önce Madonna, Rosalía, Marina Satti gibi isimlerin koreograflığını üstlenen dünyaca ünlü Türk koreograf Mecnun Giasar’la çalışmaya başlamıştı. Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarına da kadın kıyafetiyle katılan Mecnun Giasar, kendisini tanımayanların yorumlarına maruz kaldı.

GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANAN İLK TÜRK KOREOGRAF

Geçtiğimiz yıl Eurovision’da İtalya ve Yunanistan’ın koreografisini hazırlayan Mecnun Giasar, Grammy Ödülü kazanan ilk Türk koreograf statüsünde bulunuyor.