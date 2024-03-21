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Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi durumunda bekleyen men tehlikesi var! UEFA'nın kuralları çok açık...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 10:12
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşanmış ve bordo-mavili taraftarlar sahaya girmişti. Bu gelişmeler sonrası Ali Koç basın toplantısı yaparak ligden çekilme iddiasında bulunmuştu. Fenerbahçe'nin ligden çekilme hamlesinin ardından yaşanabilecek tüm senaryolar belli oldu.

Ali Koç ligden çekilme ihtimalleri hakkında; "Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. " ifadelerini kullanmıştı.

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YETKİLERİN TAMAMI TFF'DE

YETKİLERİN TAMAMI TFF'DE

TFF, Fenerbahçe'nin böyle bir karar alması durumunda tüm yetkilerini kullanabilir. TFF, bu tür durumlarda lisans iptaline hatta amatör lige düşürme hakkına sahip.

AVRUPA'DA PUANLAR SİLİNMİYOR

AVRUPA'DA PUANLAR SİLİNMİYOR

Fenerbahçe'nin ligden çekilme durumunda Avrupa'da topladığı puanlar silinmiyor. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu detay Juventus örneği ile kafa karıştırdı.

JUVENTUS'UN SİLİNMEMİŞTİ

JUVENTUS'UN SİLİNMEMİŞTİ

Juventus'un bir alt lige düşürüldüğü dönemde Avrupa puanları silinmemişti. Fenerbahçe, TFF bünyesinden çıkmadığı sürece bu ülkenin Avrupa puanını etkilenmeyeceği konuşuluyor.

DİNAMO KİEV'İN SOVYETLER'DEN AYRILIP UKRAYNA'YA KATILMASI

DİNAMO KİEV'İN SOVYETLER'DEN AYRILIP UKRAYNA'YA KATILMASI

UEFA 1994 yılında D. Kiev'in Sovyetlere kazandırdığı puanı Sovyetler ülke puanından çıkartarak yeni bir yol izledi.

4 DEĞİL 3 TAKIM

4 DEĞİL 3 TAKIM

Benzer prosedürün uygulanması durumunda ise Türkiye bu sene Avrupa'ya 4 değil 3 takım yollamış gibi hesaplama yapacak ve tüm puanlar karışacak.

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