Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi durumunda bekleyen men tehlikesi var! UEFA'nın kuralları çok açık...

Ali Koç ligden çekilme ihtimalleri hakkında; "Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. " ifadelerini kullanmıştı.
TFF, Fenerbahçe'nin böyle bir karar alması durumunda tüm yetkilerini kullanabilir. TFF, bu tür durumlarda lisans iptaline hatta amatör lige düşürme hakkına sahip.
Fenerbahçe'nin ligden çekilme durumunda Avrupa'da topladığı puanlar silinmiyor. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu detay Juventus örneği ile kafa karıştırdı.
Juventus'un bir alt lige düşürüldüğü dönemde Avrupa puanları silinmemişti. Fenerbahçe, TFF bünyesinden çıkmadığı sürece bu ülkenin Avrupa puanını etkilenmeyeceği konuşuluyor.
UEFA 1994 yılında D. Kiev'in Sovyetlere kazandırdığı puanı Sovyetler ülke puanından çıkartarak yeni bir yol izledi.
Benzer prosedürün uygulanması durumunda ise Türkiye bu sene Avrupa'ya 4 değil 3 takım yollamış gibi hesaplama yapacak ve tüm puanlar karışacak.