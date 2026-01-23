SPOR

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci'den yıldız isime eleştiri: Efendi Moda Sahili'nde..

Kadıköy’de bu sezon Avrupa’da ilk kez kaybeden Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi sonrası. bazı isimler eleştiri oklarının hedefi oldu. Karşılaşmaya dair konuşan Nihat Kahveci de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

Alınan bu yenilginin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"1-1 BİTSE CİLA OLURDU"

"İlk 60 dakika 0-4 olsa neden oldu demem. Son 30 dakika Fenerbahçe 2-1 yense neden yendi demem. Son 30 dakikanın hatırına şu maç 1-1 bitse cila gibi olurdu."

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

"Şunu gördük: Ağabey bunlar ne yiyor ya? Maç bir başladı... Tak tak tak tak iki pasta Fenerbahçe yarı sahasında Skriniar müdahale, Oosterwolde müdahale, Mert Müldür, İsmail... Nasıl geliyor bunlar? Watkins, Rogers, Buendia, Sancho... Böyle bir şey olamaz ya! Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz?"

"EN İYİ İSİM SKRINIAR"

"Fenerbahçe'nin bugün en iyi oynayanı kaleci Skriniar'dı! Anlayan anladı! Ederson'dan daha çok top çıkardı, daha iyi oynadı."

"SAHADA YOKSUN"

 "Kerem! Sahada yoksun! Bir iki pozisyon geliyor, sen ofsayttasın."

"İKİNCİ KALECİ MERT"

"İkinci kaleci de Mert Müldür'dü. Kritik müdahaleleri vardı.

