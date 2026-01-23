Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci'den yıldız isime eleştiri: Efendi Moda Sahili'nde..

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.
Alınan bu yenilginin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"İlk 60 dakika 0-4 olsa neden oldu demem. Son 30 dakika Fenerbahçe 2-1 yense neden yendi demem. Son 30 dakikanın hatırına şu maç 1-1 bitse cila gibi olurdu."
"Şunu gördük: Ağabey bunlar ne yiyor ya? Maç bir başladı... Tak tak tak tak iki pasta Fenerbahçe yarı sahasında Skriniar müdahale, Oosterwolde müdahale, Mert Müldür, İsmail... Nasıl geliyor bunlar? Watkins, Rogers, Buendia, Sancho... Böyle bir şey olamaz ya! Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz?"
"Fenerbahçe'nin bugün en iyi oynayanı kaleci Skriniar'dı! Anlayan anladı! Ederson'dan daha çok top çıkardı, daha iyi oynadı."
"Kerem! Sahada yoksun! Bir iki pozisyon geliyor, sen ofsayttasın."
"İkinci kaleci de Mert Müldür'dü. Kritik müdahaleleri vardı.
