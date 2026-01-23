Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci'den yıldız isime eleştiri: Efendi Moda Sahili'nde..

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

"Şunu gördük: Ağabey bunlar ne yiyor ya? Maç bir başladı... Tak tak tak tak iki pasta Fenerbahçe yarı sahasında Skriniar müdahale, Oosterwolde müdahale, Mert Müldür, İsmail... Nasıl geliyor bunlar? Watkins, Rogers, Buendia, Sancho... Böyle bir şey olamaz ya! Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz?"