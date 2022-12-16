Fenerbahçe'nin prensiydi! Kim Min-Jae Dünya Kupası'ndan elenince patladı: Konuşmaktan kaçındım ama...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hakkında çıkan birçok habere karşın bugüne dek sessizliğini koruyan Kim Min-Jae, geleceği hakkında ilk kez açıklama yaptı. Napoli'ye odaklandığına vurgu yapan Güney Koreli stoper, "Hakkımda birçok Transfer haberi var ama ben sadece 6 aydır Napoli'deyim. Bir şey söylemekten kaçındım çünkü bu haberler beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.