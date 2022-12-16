Fenerbahçe'nin prensiydi! Kim Min-Jae Dünya Kupası'ndan elenince patladı: Konuşmaktan kaçındım ama...

Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş performans sonrası dev kulüpleri peşine takan ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Napoli'ye transfer olan ve buradaki oyunuyla da dikkatleri çeken Kim Min-Jae adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dikkatleri çeken tecrübeli oyuncu, Napoli'ye henüz bu sezon başında transfer olmasına rağmen performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarırken, Manchester United ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği biliniyor.
Napoli'nin, Kim'in sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinden korktuğu ve bu sebeple başarılı savunma oyuncusunun maaşına tatmin edici derecede zam yapıp serbest kalma bedelini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istediği yönünde Haberler çıkmıştı.
Hakkında çıkan birçok habere karşın bugüne dek sessizliğini koruyan Kim Min-Jae, geleceği hakkında ilk kez açıklama yaptı. Napoli'ye odaklandığına vurgu yapan Güney Koreli stoper, "Hakkımda birçok Transfer haberi var ama ben sadece 6 aydır Napoli'deyim. Bir şey söylemekten kaçındım çünkü bu haberler beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.
Napoli'de bu sezon 20 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda da Güney Kore formasıyla 3 karşılaşmada 270 dakika sahada kaldı.